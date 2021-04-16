Глава Адыгеи рассказал о подготовке к выборам в республике

Сегодня в Доме Правительства РА состоялась рабочая встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателем Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александром Бродом.

В диалоге приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, руководитель администрации главы и Кабмина РА Владимир Свеженец, заместитель руководителя администрации Заур Конов, председатель ЦИК РА Нурбий Самогов.

Обсуждались вопросы состояния и совершенствования правозащитной деятельности в Адыгее, соблюдения законности в ходе избирательных процессов, организации и проведения на территории республики предстоящих в этом году выборов в Госдуму и республиканский Госсовет-Хасэ.

- У нас сложились конструктивные отношения с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, другими общественными и правозащитными организациями. Мы нацелены на продолжение взаимодействия с ними для повышения правовой культуры в обществе, сохранения общественной и политической стабильности, особенно в предвыборный период, - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что традиционно в республике выборы проходят на хорошем организационном уровне, при высокой явке избирателей. Подготовка к предстоящим в этом году выборам уже началась. И сегодня Адыгея открыта для диалога с правозащитными организациями, чтобы обеспечить безукоризненное проведение избирательной кампании.

Александр Брод выразил готовность к сотрудничеству и отметил, что в республике в целом сохраняется стабильная обстановка, при этом наблюдается существенная динамика в развитии региона.

- Я не первый раз в Адыгее. У нас налажено хорошее взаимодействие. Более того, мы ведем и постоянный мониторинг положения дел в республике. Нужно отметить, что за последнее время Адыгея существенно преобразилась, появились новые объекты, реализуются масштабные проекты. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Важно, чтобы предстоящие выборы прошли в рамках российского законодательства, без провокаций и ущемления избирательных прав граждан, - отметил правозащитник.

Александр Брод уточнил, что основная цель визита связана с мониторингом работы в регионе общественных наблюдателей, экспертов, информированием их о ключевых направлениях деятельности Ассоциации НОМ.

Он также принял участие в "круглом столе" на тему: "Роль гражданского общества в обеспечении законности в ходе избирательных процессов". Для обмена мнениями на мероприятие были приглашены члены Общественной палаты региона, представители Общественного штаба по наблюдению за выборами, эксперты Ассоциации НОМ, ЦИК РА, Центра управления регионом, политических партий, лидеры общественных объединений, политологи и социологи.

- Мы знаем, что в республике сильная команда, ответственно относятся к выборам. Но подготовка нужна. Ожидается, что выборная кампания пройдет в условиях высокой конкуренции. Борьба за власть обострилась. Мы это видим даже по муниципальным выборам в стране. Наблюдаются и вмешательства извне. Поэтому важно обеспечить независимое наблюдение, которое стоит на страже законности. Это повысит уровень легитимности выборов и предотвратит возможные провокации, - отметил Александр Брод.

Правозащитник предложил создать в Адыгее, как и в других регионах страны, пул независимых экспертов, которые смогут публично выступать, комментируя все стадии избирательной кампании. Отдельное внимание уделяется корпусу наблюдателей, журналистов, блогеров. Для их подготовки Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" планирует организовать в республике семинары.

- Выборы - это всегда значимый этап в развитии политической системы демократического общества. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с разными институтами гражданского общества. Необходимо объединить усилия, чтобы обеспечить прозрачность и демократичность предстоящих выборов, а также добиться слаженной работы всех звеньев избирательной системы в республике, - отметил Мурат Кумпилов.

Глава республики поручил Центризбиркому РА уделить внимание всем рекомендациям Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", чтобы подойти к выборам депутатов Государственной Думы РФ и Госсовета-Хасэ РА с высоким уровнем организации.