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16.04.2021 17:54
Рубрика: Происшествия

На Кубани 13 школьников на уроке получили ожоги кварцевой лампой

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Крымском районе Кубани 13 учеников школы № 24 получили ожоги глаз и тела из-за не выключенной кварцевой лампы, работавшей в течение всего урока. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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Известно, что дети находились в классе и писали контрольную работу. В тоже время в помещении по каким-то причинам не выключили УФ-лампу. После инцидента школьники были вынуждены обратиться к врачу из-за плохого самочувствия. Об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.

Прокуратура региона проводит проверку этого происшествия.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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