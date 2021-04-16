На Кубани 13 школьников на уроке получили ожоги кварцевой лампой

В Крымском районе Кубани 13 учеников школы № 24 получили ожоги глаз и тела из-за не выключенной кварцевой лампы, работавшей в течение всего урока. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что дети находились в классе и писали контрольную работу. В тоже время в помещении по каким-то причинам не выключили УФ-лампу. После инцидента школьники были вынуждены обратиться к врачу из-за плохого самочувствия. Об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.

Прокуратура региона проводит проверку этого происшествия.