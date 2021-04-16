На Кубани 13 школьников попали в больницу с отравлением

На Кубани в Белоглинском районе 13 учеников школы № 11 попали в больницу с острым отравлением кишечной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Известно, что возраст детей - от 11 до 16 лет. В больнице они находятся с диагнозом "острый гастроэнтерит невыясненный этиологии". Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

По информации Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в школе организовано проведение эпидемиологического расследования по факту заболевания школьников.

"Для установления причин заболевания кишечной инфекцией произведен отбор материала для лабораторного исследования от заболевших, персонала пищеблока, смывов с объектов внешней среды. Результаты в работе", - сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Школа сейчас временно закрыта и не проводит занятия для детей. В учреждении проводится санобработка.