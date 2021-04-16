На курорте "Роза Хутор" открыли Аллею Славы в честь олимпийцев

Сегодня на сочинском курорте "Роза Хутор" состоялась торжественная церемония открытия обновленной Аллеи Славы, посвященной выдающимся достижениям отечественных спортсменов-олимпийцев. Символическую ленточку перерезали четырехкратный олимпийский чемпион, президент ОКР Станислав Поздняков и генеральный директор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский.

В честь спортивных побед главы Олимпийского комитета России на Аллее была установлена его персональная медаль. На церемонии также присутствовали трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова, двукратные золотые призеры Олимпиад Александр Зайцев, Светлана Ишмуратова, Светлана Хоркина, Анатолий Старостин, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Круглогодичный горный курорт "Роза Хутор" - один из главных объектов наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Именно здесь прошли первые соревнования Игр в Сочи и было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских наград.

Еще в период подготовки к Играм было принято решение создать на курорте специальную инсталляцию в честь олимпийских чемпионов, великих советских и российских спортсменов. В первую годовщину сочинской Олимпиады на курорте "Роза Хутор" была открыта Аллея чемпионов - в брусчатке набережной появились персональные золотые звезды легендарных атлетов. Первые из них получили имена знаменитых олимпийцев - Лидии Скобликовой, Ирины Родниной и Александра Зайцева и Светланы Ишмуратовой. В последующие годы традиция продолжалась, и на курорте были установлены звезды других титулованных спортсменов. Затем было принято решение провести концептуальную реновацию Аллеи.

16 апреля 2021 года общественности представили новую Аллею Славы. Ее авторами являются скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин. По творческому замыслу золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей, которыми во времена античности украшали победителей, разместятся на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине.

Всего на Аллее Славы на курорте "Роза Хутор" установлены 25 персональных медалей великих отечественных спортсменов: четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова (фехтование), шестикратной чемпионки Лидии Скобликовой (конькобежный спорт), трехкратной золотой медалистки Игр Ирины Родниной (фигурное катание/пары), двукратных олимпийских чемпионов Александра Зайцева (фигурное катание/пары), Светланы Ишмуратовой (биатлон), олимпийских чемпионов Татьяны Навки и Романа Костомарова (фигурное катание/танцы), четырехкратного золотого медалиста Александра Попова (плавание), трехкратной чемпионки Елены Вяльбе (лыжные гонки), девятикратной чемпионки Ларисы Латыниной (спортивная гимнастика), четырехкратного чемпиона Николая Зимятова (лыжные гонки), олимпийских чемпионов Павла Колобкова (фехтование) и Светланы Журовой (конькобежный спорт), трехкратных чемпионов Владислава Третьяка (хоккей), Александра Карелина (греко-римская борьба) и олимпийской чемпионки Галины Гороховой (фехтование), двукратных чемпионов Анатолия Старостина (современное пятиборье) и Светланы Хоркиной (спортивная гимнастика), шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана (шорт-трек), олимпийского чемпиона, председателя Координационной комиссии МОК по играм в Сочи Жан-Клода Килли (горные лыжи), четырехкратного чемпиона Алексея Немова (спортивная гимнастика), олимпийских золотых призеров Татьяны Тотьмяниной (фигурное катание), Максима Маринина (фигурное катание), Алексея Ягудина (фигурное катание) и Александра Якушева (хоккей).

"Аллея Славы "Розы Хутор" - это интересный, во многом уникальный и важный проект, который поддерживает интерес и уважение к отечественному спорту у широкой аудитории и придает дополнительный стимул болеть за российских спортсменов, поддерживать их и узнавать о них как можно больше. Аллея Славы несет в том числе и просветительскую миссию, сохраняя олимпийское наследие и память о достижениях наших выдающихся олимпийцев", - отметил в ходе церемонии президент ОКР Станислав Поздняков.

C каждой именной медалью олимпийского чемпиона на Аллее Славы размещаются таблички с QR-кодом, при наведении на который можно получить сведения о его спортивной биографии, виде спорта, его достижениях. Вся информация размещается на специальном сайте Аллеи Славы.

Генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский сказал: "Мы очень рады, что здесь, в долине реки Мзымты, вновь звучат имена наших знаменитых олимпийцев, тем самым мы также вспоминаем славные дни Олимпиады в Сочи. "Роза Хутор", возможно, самый спортивный курорт в мире и точно наиболее яркий пример эффективного использования олимпийского наследия. Сегодня это крупнейших горный комплекс в России, признанный лучшим не только профессиональным сообществом (World Ski Awards-2020), но и нашими гостями (Travellers Choice-2020). Ежегодно к нам приезжают около 1,7 миллиона отдыхающих, которые теперь смогут побывать и на Аллее Славы. Уверен, что это будет одна из важных достопримечательностей "Розы Хутор".

Тем временем

Аллея Славы олимпийских чемпионов будет развиваться, в будущем курорт планирует устанавливать новые персональные медали в честь великих отечественных спортсменов.

Аллея Славы создана при поддержке АНО "Спортклуб РОЗА"