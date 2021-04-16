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16.04.2021 19:30
Рубрика: Экономика

Реновацию жилого фонда в Крыму планируется начать с Ялты

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Реновация жилого фонда в Крыму может начаться с Ялты и коснется только многоквартирной застройки. Об этом на площадке форума строительных технологий, проходящего в Ялте, сообщил заместитель министра строительства и архитектуры Крыма Никита Тарасов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Сейчас на стадии обсуждения находится реновация территории, расположенной в городском округе Ялта, - уточнил чиновник.

По его данным, при подготовке программы реновации для Крыма за основу взят опыт Москвы, дальше других продвинувшейся по этому пути. Тарасов также отметил, что в программу войдут только многоквартирные дома, частная застройка и дачные массивы реновация не затронет.

Чтобы многоквартирный дом был включен в программу реновации, потребуется согласие минимум 70 процентов его жильцов. Также нет никакой угрозы для исторической застройки Ялты и южнобережных поселков, где старинные кварталы хранят неповторимый колорит этих мест. Жители домов, которые войдут в программу реновации, получат новое жилье в тех же районах, где они проживали до этого. В первую очередь это может затронуть аварийное жилье.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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