Реновацию жилого фонда в Крыму планируется начать с Ялты

Реновация жилого фонда в Крыму может начаться с Ялты и коснется только многоквартирной застройки. Об этом на площадке форума строительных технологий, проходящего в Ялте, сообщил заместитель министра строительства и архитектуры Крыма Никита Тарасов.

- Сейчас на стадии обсуждения находится реновация территории, расположенной в городском округе Ялта, - уточнил чиновник.

По его данным, при подготовке программы реновации для Крыма за основу взят опыт Москвы, дальше других продвинувшейся по этому пути. Тарасов также отметил, что в программу войдут только многоквартирные дома, частная застройка и дачные массивы реновация не затронет.

Чтобы многоквартирный дом был включен в программу реновации, потребуется согласие минимум 70 процентов его жильцов. Также нет никакой угрозы для исторической застройки Ялты и южнобережных поселков, где старинные кварталы хранят неповторимый колорит этих мест. Жители домов, которые войдут в программу реновации, получат новое жилье в тех же районах, где они проживали до этого. В первую очередь это может затронуть аварийное жилье.