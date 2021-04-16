В Астрахани у похищенного бизнесмена вымогали 100 млн рублей

Три участника преступной группировки, обвиняемые по статьям УК РФ "Похищение группой лиц по предварительному сговору" и "Вымогательство" предстанут перед судом, сообщает Следственный комитет по Астраханской области. Дело главаря группы выделено в отдельное производство.

В 2020 году злоумышленники похитили местного бизнесмена в центре Астрахани. После этого они вывезли его на остров возле села Яксатово Приволжского района, где держали предпринимателя в палатке со связанными руками и мешком на голове.

Связавшись с членами семьи бизнесмена, похитители потребовали заплатить за его освобождение выкуп. После небольшого торга была установлена цена - сто миллионов рублей.

Мужчина сумел убедить преступников, что собрать необходимую сумму может только он сам. После этого его отпустили за деньгами. Предприниматель сразу обратился в правоохранительные органы.

Все участники группировки были задержаны. В рамках расследования уголовного дела проведено 18 обысков. Обнаружены и изъяты конспиративные средства связи, огнестрельное и холодное оружие.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.