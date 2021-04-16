В Ростовской области арестовали банду рабовладельцев

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Ростовской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "похищение человека" и "использование рабского труда", сообщает следственный комитет по Ростовской области.

Злоумышленники находили в Ростове-на-Дону лиц без определенного места жительства. Предложив выгодную работу, их обманным путем, или похитив, доставляли в частный дом в городе Батайске.

Никаких условий для проживания здесь не было, питались узники время от времени. Их труд бесплатно использовался на тяжелых работах на сельскохозяйственных полях. Начисленную зарплату рабовладельцы присваивали себе.

Благодаря действиям правоохранителей, из рабского плена были освобождены 20 человек.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.