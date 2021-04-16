Чернышенко: В России появится 15 научно-образовательных центров мирового уровня

Научно-образовательные центры мирового уровня будут созданы в России. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время проведения итогов работы научно-образовательных центров Уральского федерального округа.

"По поручению президента РФ в рамках нацпроекта "Наука" мы должны создать в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Сейчас у нас действуют 10. В этом году выберем еще 5. Большинство из них межрегиональные, общий охват - 20 субъектов. Важно, что на совещании присутствовали руководители регионов. Именно от включенности губернаторов, как показывает практика, напрямую зависят показатели эффективности этих организаций. НОЦ - один из инструментов реализации стратегий развития. Многие руководители субъектов это осознают и выступают с инициативой создать у себя на территории НОЦы, даже без федеральных средств. Поддерживаю эти начинания. Планируем в этом году утвердить критерии результативности для оценки НОЦ и ведения их рейтинга. А с 2023 года ежегодно будем проводить ротацию, исключая самые слабые и принимая на их место наиболее продуктивные центры из числа региональных НОЦ", - отметил Дмитрий Чернышенко на совещании в Екатеринбурге.

Как уточнил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, на Урале сейчас работают сразу два научно-образовательных центра мирового уровня - Западно-Сибирский и Уральский. "В орбиту их деятельности включены все шесть регионов округа. Объединение усилий науки, образования и бизнеса призвано обеспечить научный и технологический прорыв. И мы видим высокую заинтересованность в деятельности НОЦ реального сектора экономики. Так, в прошлом году финансирование мероприятий составило без малого пять миллиардов рублей, 70% из которых - внебюджетные средства", - уточнил Владимир Якушев.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что для решения задач мирового уровня в области научно-технологического развития важно иметь соответствующие компетенции, поэтому к работе НОЦ должны подключаться крупные транснациональные компании: "Бизнес понимает, как превратить идею в технологию или продукт, знает зарубежные и российские рынки. В этом смысле мы рассматриваем компании как драйвер внутри научно-образовательных центров".

Вице-премьер также отметил, что в регионах благодаря деятельности НОЦ появляются высокотехнологичные рабочие места, совершенствуются рабочие процессы. Это шаги на пути технологического лидерства России.

"За время существования научно-образовательных центров мирового уровня проведено несколько десятков исследований и совместно с бизнесом их результаты испытаны на практике. Новые разработки внедрены в промышленности, машиностроении, мусоросортировке, авиапромышленности. Часть из них масштабирована", - добавил Дмитрий Чернышенко.

Например, вузы-участники Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня запустят сквозные программы магистратуры и аспирантуры для элитных исследователей, инженеров и технологических предпринимателей. Они предполагают активное участие студентов в исследовательских проектах НОЦ. Обучающихся поддержат индустриальные партнеры УМНОЦ и академические институты. Это позволит дополнить базовую подготовку и освоение цифровых компетенций практическими навыками, в том числе с использованием современного оборудования.