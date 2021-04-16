Дмитрий Чернышенко ознакомился с ходом подготовки к Универсиаде 2023

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание по подготовке к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге. Мероприятие прошло в конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург ЭКСПО". Он также ознакомился с ходом строительства деревни Универсиады.

"Универсиада должна пройти на высоком организационном уровне. Наша задача обеспечить комфорт и безопасность. Для этого сейчас необходима корректировка программы, соответствующие поручения даны. Правительство РФ выделяет почти 10 млрд рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики. В порядок будут приведены фасады домов, расположенные по маршруту следования участников. Правительству Свердловской области поручено до середины мая сформировать перечень этих зданий", - сказал вице-премьер.

Вице-премьер добавил, что на ремонт фасадов по предварительным оценкам планируется выделить 457 миллионов рублей. Это будут средства из федерального и областного бюджетов. Кроме того, Чернышенко добавил, что очень важным вопросом является вопрос использования строящихся объектов после Универсиады. В частности, рассматривается вариант передачи общежитий и общественного центра Уральскому федеральному университету для создания современного кампуса "Новокольцовский".

По словам вице-премьера, иностранным участникам и гостям Всемирного саммита спорта и бизнеса "SportAccord" окажут визовую поддержку.

"Проведение в Екатеринбурге Всемирного саммита, который направлен на объединение и поддержку международных спортивных федераций и организаций, станет важным спортивным и деловым событием. Планируется, что в нем примут участие около 1,5 тысяч участников. Сейчас аккредитовалось уже 300. В основном из Франции, Италии, Бельгии и России. По итогам заседания оргкомитета Минспорту и МИДу дано поручение оказать визовую поддержку иностранным участникам и гостям форума, а также представителям средств массовой информации", - сказал Чернышенко.

Он также отметил, что особое внимание при проведении саммита необходимо уделить эпидемиологической безопасности и тщательно проработать комплекс мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

"Наша задача провести форум на самом высоком уровне, показать наши возможности и уровень, при этом обеспечив безопасность всех участников. Саммит позволит привлечь в Россию, и в Екатеринбург в частности, еще больше организаторов международных соревнований", - добавил вице-премьер.

Изначально Всемирный саммит должен был пройти в Екатеринбурге на площадке международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо" с 23 по 28 мая 2021 года, но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции было принято решение перенести мероприятие. Он пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года.

XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта. Из них 15 обязательные (бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика) и три дополнительных (самбо, бокс и регби). За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей.