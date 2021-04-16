Дмитрий Чернышенко ознакомился с ходом подготовки к Универсиаде 2023

Новости

Песков: Решение об участии Путина в саммите по климату еще не принято 14:03
Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в МИД России 14:02
Экспортеры смогут выставить товар сразу на 78 маркетплейсах 14:00
На портале "Активный гражданин" появился раздел для детей 13:57
Медведев призвал "ЕР" наращивать работу в интернете и на улицах 13:57
В Кремле призвали Меркель и Макрона повлиять на прекращение огня в Донбассе 13:52
В столице назвали победителей конкурса молодых педагогов 13:50
Песков: Россия и Украина могут регулярно обсуждать оперативные вопросы 13:45
Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от коронавируса 13:44
Более 80 дел возбуждено в РФ за заражение коронавирусом по неосторожности 13:44
Решение о замене гимну РФ на Олимпиаде в Токио могут принять 21 апреля 13:37
У российской фигуристки Синициной порвалось платье во время выступления 13:36
Медведев рассказал о критике в свой адрес во время работы премьером 13:29
Захвативший заложников в тбилисском банке мужчина задержан 13:29
В субботу, 17 апреля, столичные дороги помоют с шампунем 13:24
Вышел трейлер сериала про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" 13:22
Россия передала США последнюю партию двигателей РД-180 13:18
Вооруженный человек удерживает заложника в Банке Грузии в Тбилиси 13:18
Курс евро снизился более чем на полтора рубля 13:00
В Подмосковье пять часов тушили вызванный поджогом травы пожар 12:59
Шойгу высказался за развитие всестороннего взаимодействия с минобороны Ливии 12:54
Жительница Череповца перевела мошенникам 5 миллионов рублей 12:50
Посол Великобритании покинула МИД РФ 12:45
США отказали во въезде на ЧМ лидеру юниорской сборной России по хоккею 12:41
Матвиенко: РФ должна готовиться к открытию границ и восстановлению миграции 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 12:33
Рубрика: Спорт

Дмитрий Чернышенко ознакомился с ходом подготовки к Универсиаде 2023

Текст: Иван Черноусов
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание по подготовке к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге. Мероприятие прошло в конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург ЭКСПО". Он также ознакомился с ходом строительства деревни Универсиады.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

"Универсиада должна пройти на высоком организационном уровне. Наша задача обеспечить комфорт и безопасность. Для этого сейчас необходима корректировка программы, соответствующие поручения даны. Правительство РФ выделяет почти 10 млрд рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики. В порядок будут приведены фасады домов, расположенные по маршруту следования участников. Правительству Свердловской области поручено до середины мая сформировать перечень этих зданий", - сказал вице-премьер.

Фото: Oriental Image via Reuters Connect
Всемирная летняя Универсиада-2021 перенесена на 2022 год

Вице-премьер добавил, что на ремонт фасадов по предварительным оценкам планируется выделить 457 миллионов рублей. Это будут средства из федерального и областного бюджетов. Кроме того, Чернышенко добавил, что очень важным вопросом является вопрос использования строящихся объектов после Универсиады. В частности, рассматривается вариант передачи общежитий и общественного центра Уральскому федеральному университету для создания современного кампуса "Новокольцовский".

По словам вице-премьера, иностранным участникам и гостям Всемирного саммита спорта и бизнеса "SportAccord" окажут визовую поддержку.

"Проведение в Екатеринбурге Всемирного саммита, который направлен на объединение и поддержку международных спортивных федераций и организаций, станет важным спортивным и деловым событием. Планируется, что в нем примут участие около 1,5 тысяч участников. Сейчас аккредитовалось уже 300. В основном из Франции, Италии, Бельгии и России. По итогам заседания оргкомитета Минспорту и МИДу дано поручение оказать визовую поддержку иностранным участникам и гостям форума, а также представителям средств массовой информации", - сказал Чернышенко.

Он также отметил, что особое внимание при проведении саммита необходимо уделить эпидемиологической безопасности и тщательно проработать комплекс мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

"Наша задача провести форум на самом высоком уровне, показать наши возможности и уровень, при этом обеспечив безопасность всех участников. Саммит позволит привлечь в Россию, и в Екатеринбург в частности, еще больше организаторов международных соревнований", - добавил вице-премьер.

Чернышенко озвучил главные задачи совета по цифровой экономике

Изначально Всемирный саммит должен был пройти в Екатеринбурге на площадке международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо" с 23 по 28 мая 2021 года, но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции было принято решение перенести мероприятие. Он пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года.

XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта. Из них 15 обязательные (бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика) и три дополнительных (самбо, бокс и регби). За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей.

В регионах Спорт Олимпийские игры Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Посол Великобритании в России прибыла в МИД РФ
Собянин: Глобальное закрытие Москвы из-за пандемии не рассматривалось
За сутки в России подтверждено 8 995 случаев COVID-19 в 84 регионах
"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет
МОК одобрил дизайн формы сборной России на Олимпиаде в Токио
Сборная России по футболу сыграет с Польшей и Болгарией перед Евро-2020
В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до Олимпиады