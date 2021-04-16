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16.04.2021 18:33
Рубрика: Происшествия

Фура протаранила несколько машин на трассе в Челябинской области

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Челябинском области выясняют обстоятельства ДТП на трассе М5, в котором погиб водитель иномарки, а его пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительным данным, большегруз протаранил несколько автомобилей по ходу движения, сообщили в пятницу ГИБДД региона.

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- Авария произошла сегодня в 17.00 на 1779 километре автодороги Москва-Челябинск в районе Миасса, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - 54-летний водитель грузовика MAN не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся впереди автомобилем Isuzu. После чего иномарка выехала на встречную полосу, а большегруз продолжил движение и ударил автомобиль Kia Rio, который по инерции совершил столкновение с грузовиком Volvo.

36-летний водитель автомобиля Kia от полученных травм скончался на месте происшествия, его 28-летний пассажир госпитализирован с телесными повреждениями.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства происшествия.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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