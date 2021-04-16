Картины художника через 70 лет стали маршрутами для туристов

С выставки картин Александра Буракаможно составить более десяти маршрутов для экскурсий на время отпуска. Или совершить настоящий тур по уральским пейзажам художника.

В Екатеринбурге представили необычный проект на стыке живописи и краеведения. Участники сообщества "UralTravellers. Уральские покатушки" предложили посмотреть на картины Александра Бурака как на путеводитель по Уралу.

"Картин так много, что по ним можно изучать географию и богатую историю края: от Южного до Приполярного Урала, от Каспия до Карского моря, - поделился впечатлениями Андрей Ермоленко, историк, преподаватель Уральского федерального университета. - Нашлось место всем: и вогулам, и Демидовым, и яицким казакам, и самородной платине, и Авроре Шернваль, и нефтегазовому освоению Севера, и посадке "Восхода-2" в пермской тайге". Что особенно важно, подчеркнул Андрей, многие локации узнаваемы и достижимы для самостоятельного путешествия.

Имя художника Александра Бурака прочно ассоциируется с искусством Урала. За полвека жизни здесь он создал более трех тысяч произведений, очень разных по жанру. Однако главным для Бурака оставался пейзаж. Художник много путешествовал и потом свои впечатления из экспедиций переносил на холст.

"Бурак прославляет Урал не в конъюнктурном смысле, а очень искренне, - говорит Дарья Костина, арт-директор Галереи Синара Арт и куратор выставки. - В его живописи классический соцреализм: здесь нет формальной отработки идеологического канона".

"Большинство произведений подписаны: эти объекты легко найти в путеводителе, вбить gps координаты и поехать, - пояснил Вячеслав Пестриков, один из основателей "UralTravellers. Уральские покатушки". - Лично мне интересны были работы, которые сложно идентифицировать. Найти то, что не узнал сразу".

Экспозиция "Александр Бурак: внутренний компас", приуроченная к 100-летию со дня рождения художника, будет работать до 18 апреля. Корреспонденты "Российской газеты" уже посетили выставку и подобрали для путешественников несколько увлекательных маршрутов.

За рисунками железного века

По дороге к этому месту вы увидите, как река уходит под землю. Фото: Предоставлено сообществом "Уральские покатушки"

А вот и первая загадка: на картине "Уральский мотив" (1951год) - стандартный для Урала изгиб реки, но совсем нестандартная "горбатая" вершина. Потратив несколько часов на поиски, краеведы пришли к выводу, что это гора Жукова шишка, а водная гладь - Симский пруд. Просто в те времена, когда там работал художник, шел ремонт плотины, воду спустили, а гора не была покрыта лесом.

Доехать до города Сим в Челябинской области из Екатеринбурга можно по федеральной трассе М5 (420 км). Вокруг него много природных достопримечательностей, например, суходолы - места, где река на несколько сотен метров уходит под землю. Есть Игнатьевская пещера, памятник природы, где нашли останки животных и рисунки железного века.

Координаты Жуковой шишки: 54.974124, 57.678786

В гости к Магнитной горе

Про это место говорят: "Была гора Высокая, стала яма глубокая". Фото: Предоставлено сообществом "Уральские покатушки"

Это город Нижний Тагил, вотчина Демидовых (картина "На горе Высокой", 1958 год). Раньше гора называлась Магнитной из-за высокого содержания железа в руде. До конца XIX века здесь велась разработка, довольно варварская. Породу с содержанием железа меньше 60 процентов просто выбрасывали. В итоге в народ ушла поговорка: "Была гора Высокая, стала яма глубокая". Имеется в виду - карьер.

Кроме демидовских мест в Нижнем Тагиле есть еще много интересных мест, причем на любой вкус. Как и в его окрестностях, например, священный Медведь-камень или карьер "Лазурный" - вотчина дайверов. Расстояние от Екатеринбурга до Нижнего Тагила - 139 километров. Добраться можно на личном авто, автобусе или электричке. Дорога занимает от 2 до 3,5 часов. Стоимость билета на электричку - от 174 до 290 рублей в зависимости от комфортности вагона. На автобус - 350 рублей.

Координаты (смотровая площадка на горе Высокой): 57.904250, 59.923395

Из тайги на шоссе Космонавтов

Космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев приземлились в усольской тайге. Фото: Татьяна Андреева

У космонавтов Алексея Леонова, первым в мире вышедшего из корабля в открытый космос, и Павла Беляева не получилось приземлиться в штатном режиме. Они попали в усольскую тайгу, где их очень долго искали (картина "Возвращение корабля из космоса", 1967 год).

Наконец, нашли, доставили на вертолете в аэропорт Большое Савино. А уже оттуда с кортежем провезли по Казанскому тракту в центр Перми. В честь этого события Казанский тракт переименовали в шоссе Космонавтов. При въезде в город Усолье на высоком холме можно увидеть стелу, посвященную приземлению Леонова и Беляева, хотя само место посадки было значительно дальше, в глухомани. Проехать туда можно только на внедорожнике.

Координаты (место посадки "Восхода-2"): 59.572518, 55.493500

На "атомную" экскурсию

Белоярская АЭС стала второй атомной в истории нашей страны. Фото: Татьяна Андреева

Вторая атомная электростанция (АЭС)в СССР (первая - Обнинская) получила мировую известность в связи с многолетней успешной эксплуатацией быстрых реакторов (картина "На Белоярской АЭС", 1970 год). Советские художники любили изображать достижения науки и техники, но из соображений секретности с натуры на станции рисовать не разрешали. Так что это, скорее всего, впечатления от экскурсии в операторскую.

Белоярская АЭС расположена в 3,5 километрах от города Заречный и 45 километрах от Екатеринбурга. Ориентир по картам - поселок Белоярский. Попасть на станцию на экскурсию могут только граждане РФ старше 14 лет по предварительной заявке от организации.

Координаты: 56.841751, 61.316995

В поисках золота

Драга захватывает зубьями почву вместе с кустарниками и деревьями. Фото: Татьяна Андреева

Драга - это горно-обогатительный агрегат для добычи золота и платины (картина "Драга на Северном Урале", 1947 год). Он работает по принципу многоковшового экскаватора на плавучей платформе: захватывает зубьями почву вместе с кустарниками и деревьями. То, что было привычным пейзажем середины XIX века - первой половины XX века, сейчас можно встретить только на севере Урала (в районе городов Краснотурьинска и Ивделя), где работают артели.

Путь туда из Екатеринбурга на машине через Нижний Тагил и Серов займет 385 и 521 километр соответственно. Также можно добраться регулярным автобусом или поездом дальнего следования в сторону станции Приобье. Цена билета - от 1700 рублей.

Координаты (краеведческий музей в Ивделе): 60.697370, 60.416598

Неделя - и вы на Ямале

Многие уральские поселки и города начинались как вахтовые. Фото: Татьяна Андреева

Среди картин Александра Бурака- виды северного и приполярного Урала, где ведется геологоразведка, нефте- и газодобыча (одна из них - "К самой северной трассе", 1974 год). Через север Тюменской и Свердловской областей углеводороды поступают в центральную Россию и дальше на Запад. Многие местные поселки и города начинались как вахтовые. Благодаря нефте-и газодобыче появилась и тупиковая железнодорожная ветка до Приобья.

Доехав по ней до конечной станции, туристы могут порыбачить. Или по автодороге Ивдель-Югорск-Нягань добраться до Оби. А дальше, при желании, можно добраться и до самого Салехарда - столицы Ямала. Путь займет примерно неделю.

Координаты (пристань Приобье): 62.529641, 65.609839

К подножью Малиновой

Несколько часов бились краеведы над загадкой, что художник изобразил на этой картине. Фото: Татьяна Андреева

Несколько часов бились башкирские и челябинские краеведы над этой загадкой (картина без названия, 1951 год). В итоге гору опознали по контурам: Малиновая.

Правда, река Белая, протекающая через Белорецк, не имеет обрывистых берегов. Возможно, художник так реконструировал свои впечатления об Южном Урале. Ехать в Белорецк стоит на несколько дней: рядом знаменитые башкирские шиханы и национальный парк.

Координаты горы Малиновой: 54.019622, 58.292916

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