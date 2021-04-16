Метеорологи рассказали, какая погода будет в районе посадки "Союз МС-17"

Хорошую погоду пообещали сегодня военные синоптики экипажу "Союз МС-17", который приземлится 17 апреля в 07:56 по московскому времени в казахстанской степи.

Напомним, на борту посадки спускаемого аппарата космического корабля с орбиты вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

"В районе посадки, юго-восточнее города Жезказган, прогнозируется ясная погода без осадков, температура воздуха будет плюс 12-18 градусов, очень хорошую видимость до 24 километров, незначительный северный ветер с порывами до пяти метров в секунду",- сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Поисково-спасательную операцию обеспечивают 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26. Будет задействовано около трех десятков единиц различной наземной техники, в том числе - шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица". Встречать космонавтов будет две сотни военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы ЦВО.