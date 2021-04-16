На следующей неделе тюменские аграрии начнут весенне-полевые работы

На следующей неделе аграрии Тюменской области планируют начать первые весенне-полевые работы. Речь о бороновании, удобрении и рекультивации почвы, чтобы заблаговременно напитать ее влагой. К посевной земледельцы, скорее всего, приступят после майских праздников, а на помощь позовут студентов профильных учебных заведений.

В региональном департаменте АПК отмечают, что сейчас парк сельскохозяйственной техники (3915 тракторов, 2934 сеялки, 1115 культиваторов) к очередному сезону готов на 99 процентов, за что спасибо механизаторам - в гаражах ее приводили в порядок более тысячи специалистов. По обеспеченности ГСМ ситуация такая: по дизельному топливу - на 60 процентов, бензину - 70 процентов, моторным маслам - 77 процентов. На складах сервисных компаний есть запасные детали и расходные материалы на 700 миллионов рублей.

Кстати, за первый квартал текущего года в гаражи поступило 146 новых единиц (37 тракторов, 10 зерноуборочных комбайнов, кормоуборочный комбайн, 9 посевных комплексов и 89 прочих агрегатов). Благодаря увеличению мер государственной поддержки на модернизацию и техническое перевооружение в растениеводстве в конце 2019 года этот сектор получил 472 единицы сельхозтехники и 12 зерносушилок.

Общая площадь посева в 2021 году составит более миллиона гектаров, среди которых свыше 700 тысяч отведут под зерновые и зернобобовые культуры - на 23,6 тысячи гектаров больше по сравнению с прошлым сезоном. Рапса нынче посеют на площади 22 тысячи гектаров, что тоже больше прошлогоднего показателя на полторы тысячи. Кормовые культуры займут чуть более 272 тысяч гектаров. На прежнем уровне сохранятся размеры картофельных полей (8,1 тысячи гектаров) и овощей открытого грунта (1,2 тысячи гектаров). Яровой сев составит почти 826 тысяч гектаров.

По словам начальника отдела растениеводства регионального департамента АПК Ларисы Реутских, на 6 апреля 65 процентов семян (119,5 тысячи тонн) от потребности соответствуют посевным стандартам.