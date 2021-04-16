На трассе в Югре при лобовом столкновении машин погибли четверо

Четыре человека стали жертвами серьезной аварии, которая произошла минувшей ночью на 28 километре автодороги Советский - Зеленоборск в Югре.

Как передает пресс-служба МВД автономного округа, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 01.47.

"По предварительным данным, Hyundai Tucson, зарегистрированный на 47-летнюю жительницу поселка Коммунистический, и грузовой автомобиль Hino Dutro, принадлежащий 31-летнему жителю Челябинской области, столкнулись лоб в лоб", - рассказали в полиции.

В результате аварии машины загорелись. Четыре человека погибли - их личности устанавливаются. Обстоятельства, которые привели к случившемуся, расследуют правоохранительные органы.

Между тем

Согласно сводке учреждения "Центроспас-Югория", в период с 14 по 15 апреля в регионе случилось еще два ДТП с погибшими. Так, пожарные выезжали на 587 километр федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, где столкнулись "КамАЗ" и Lada Priora. В аварии погибли водитель и два пассажира легковушки. Также помощь пожарного расчета потребовалась на 13 километре автодороги Сургут - Лянтор, где водитель мотоцикла Kenbo врезался в препятствие и погиб.