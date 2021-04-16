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16.04.2021 15:40
Рубрика: Происшествия

Начальника ГИБДД Тюменской области заключили под стражу

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

Главу Госавтоинспекции Тюменской области Александра Селюнина, в кабинете и дома у которого вчера прошли обыски, по решению Ленинского районного суда Тюмени отправили в СИЗО на два месяца, до 14 июня. Кроме того задержан и заключен под стражу и предполагаемый "помощник" высокопоставленного полицейского.

Фото: iStock
В Тюмени проходят обыски в кабинете и дома у начальника ГИБДД области

Селюнина и его посредника подозревают в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), а также шести преступлений, предусмотренных ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), передает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Резонансным делом продолжит заниматься второй отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета России. Напомним, полковнику полиции вменяют получение денежных вознаграждений за водительские удостоверения без сдачи экзаменов. По этому же поводу несколько недель назад обвинение предъявили начальнику межрайонного отдела регистрационной экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств Михаилу Жигалкину и его посреднику - они сейчас тоже находятся в СИЗО.

Временно исполняющим обязанности начальника ГИБДД Тюменской области назначен Андрей Миллер.

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