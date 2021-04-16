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16.04.2021 13:47
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге школьники отравились дымом из-за поджога куртки

Текст: Юлия Мякишева

В екатеринбургской школе №19, что в Академическом микрорайоне, произошел пожар. Горела куртка школьника в раздевалке на первом этаже.

Фото: Ekaterina Grub
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Инцидент случился сегодня в 10:50, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Сотрудники школы самостоятельно эвакуировали 1 154 обучающихся и 89 работников. Учебный процесс восстановили в 11:15.

Как рассказали в администрации города, площадь возгорания была небольшой, с ним справились с помощью огнетушителей сотрудники школы. "Согласно первоначальным сведениям, задымление могло произойти из-за неосторожных действий с огнем одного из учеников в помещении раздевалки", - добавили в пресс-службе Следственного комитета региона.

За медицинской помощью обратились три ученика 2009 года рождения: предварительный диагноз - отравление угарным газом. В настоящее время степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, устанавливается.

Прокуратура начала проверку в связи с травмированием школьников. Будут выяснены обстоятельства, при которых пострадали дети. Работу руководителя учебного заведения и персонала оценят на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры.

Как сообщил "РГ" один из учеников школы, пожар случился во время обеда.

- Мы с другом вышли из столовой и услышали пожарную тревогу. Всех детей выводили на улицу, там мы простояли минут 15. Потом всех завели в школу, снова начались уроки. Когда проходили через гардероб, я увидел, что обгорела перегородка у раздевалок 8 и 10 класса, - рассказал подросток.

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