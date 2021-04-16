В Екатеринбурге такси провалилось в яму с кипятком

Минувшей ночью на улице Учителей в Екатеринбурге прямо на проезжей части провалился асфальт. В образовавшуюся яму попала машина такси.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, специалисты которой сейчас работают на месте происшествия и устраняют повреждение изношенного участка трубы, водитель не пострадал. "Ущерб, причиненный автомобилю, будет возмещен страховой компанией, заключившей договор с ЕТК", - подчеркнули коммунальщики.

Жителей окрестных домов от тепла и горячей воды отключать не стали, только понизили температуру до + 50 градусов.

На месте работает ремонтная бригада, место огорожено. Повреждение обещают устранить до 22.00.