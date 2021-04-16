В Тюмени пришвартованные речные суда унесло течением из-за ледохода

Правоохранительные органы начали расследование инцидента в береговой полосе реки Тура, где накануне вечером оборвались крепления пришвартованных судов.

Причина - начавшийся ледоходов. Суда - теплоходы "Тюмень", "Тюмень-2", "Москва-168", "Москва-208" и плавучий объект "Гавань" - унесло вниз по течению, они остановилась вблизи автомобильного моста на улице Профсоюзная, ударившись об опору.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства события уточняются", - передает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ведомство проверит как владелец кораблей соблюдал законодательство о безопасности судоходства.

Следователи тюменского отдела Уральского следственного управления на транспорте СК РФ осматривают сейчас поврежденный мост и суда, опрашивают очевидцев и сотрудников организаций-собственника. Сумма причиненного ущерба устанавливается.