РНФ объявил о запуске конкурсов-правопреемников грантов РФФИ

Первый - конкурс малых отдельных научных групп ("а"). В них работают от 2 до 4 человек. Руководитель проекта должен иметь не менее пяти публикаций в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus. Обязательное условие гранта - обязательство коллектива опубликовать не менее трех статей о результатах исследований по проекту, а также доложить о результатах на очной научной конференции. Размер одного гранта составит до 1,5 млн рублей ежегодно.

Второй - региональный (преемник аналогичного конкурса РФФИ). В научной группе - от 4 до 10 человек. Для участия в конкурсе руководитель проекта должен иметь не менее восьми публикаций в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus. Обязательное условие для получения гранта - обязательство опубликовать не менее восьми материалов о результатах исследований. Размер одного гранта - от 4 до 7 млн рублей ежегодно.

Третий конкурс - это гибрид "а" и регионального. Это конкурс малых отдельных научных групп, но совместно с регионами РФ. Все условия - как в первом конкурсе, а финансирование - совместно с регионами РФ. С ними же должна стыковаться тематика проектов.

Во всех трех конкурсах требуется, чтобы число молодых ученых в научном коллективе в возрасте до 39 лет было не менее 50%. На реализацию проектов трех конкурсов в бюджете Фонда в 2022 году заложено более 3 миллиардов рублей. Результаты конкурса малых отдельных научных групп ("а") будут утверждены по 31 ноября, финансирование стартует в 2022 году. Два других конкурса более растянуты по срокам - их результаты будут к 1 марта 2022 года, тогда же стартует и финансирование.