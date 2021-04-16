Россия высылает пять польских дипломатов

Москва объявила о высылке пяти польских дипломатов в ответ на действия Варшавы. Об этом заявил 16 апреля МИД РФ.

"Обратили внимание, как быстро в Варшаве "подпели" администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов", - говорится в заявлении МИД России об ответных мерах в связи с враждебными действиями США.

Ранее Варшава объявила трех сотрудников российской дипмиссии в Польше персонами нон-грата, заявив, что "данные лица нарушали условия дипломатического статуса" и "проводили мероприятия в ущерб Республике Польша".

Посол РФ в Польше Сергей Андреев 16 апреля был вызван в МИД Польши.