Россиянам предложили вместо Турции отправиться в винные туры по стране

Специалисты Роскачества совместно с Российским союзом туриндустрии, винными гидами и туроператорами подсчитали, во сколько россиянам может обойтись винный тур на майские праздники.

Сейчас в России есть несколько регионов, имеющих статус Защищенных географических указаний (надпись на этикетке подтверждает, что вино сделано из винограда, выращенного в конкретном регионе), рассказали в Роскачестве. Самые известные - Крым и Севастополь, Кубань (Краснодарский край). Так, в прошлом году объекты маршрута "Винные дороги Крыма" приняли 500 тысяч туристов. Но есть не изъезженные российскими туристами винные направления - это Ставрополь (в первую очередь, регион Кавказских минеральных вод), Долина Дона (Ростовская область), а также Дагестан.

Без учета перелета и отеля расходы на винный тур "дикарем" могут составить 30-40 тыс. рублей на двоих, подсчитывают эксперты. Так, аренда машины на юге обойдется в 3-5 тысяч рублей в день (в зависимости от класса), дополнительные деньги могут попросить за страховку или депозит. Средняя цена на посещение винодельни с дегустацией составляет около 1,5 тыс. рублей. Цена может быть и выше - если захочется премиальных вин в дегустационном сете или гастрономического ужина. За 3-4 дня путешествия можно посетить 3-4 винодельни.

Если заказывать винный тур у туроператоров, 4 ночи и 5 дней вместе с перелетом, проживанием, питанием и дегустациями на двоих человек в "Интуристе" оценили минимум в 50 тысяч рублей. Улететь можно чартером из 35-40 регионов России.

Можно заказать и тур с индивидуальным гидом. Но тогда стоимость существенно будет выше. Открыть семь бутылок на дегустацию для большой группы или семейной пары - большая разница.

Например, в Долине Дона можно посетить четырехдневную программу из шести-семи разных виноделен. Без учета перелета стоимость четырехдневного тура может обойтись в 120 тысяч рублей на двоих.

В Ставропольском крае "разбавить" вино можно сырами местных производителей, а заодно насладиться видами на Соленое озеро, озеро Капельница, Медовые водопады, посетить Кисловодский парк, сигарный клуб, местные сыроварни, попить минеральную воду из источников, попробовать блюда местной кухни. Также предлагаются мастер-классы от известных сомелье, посещение старинного пивоваренного ставропольского завода. Без перелета такой тур за три дня на двоих оценивается в 90 тысяч и выше .

В Краснодарском крае многие известные винодельни регулярно проводят массовые экскурсии. При таких винодельческих хозяйствах есть и рестораны с местной кухней. Посещение двух виноделен в день с дегустациями плюс обед может обойтись в 7-11 тыс. рублей в день с человека (без стоимости ужина и размещения в гостинице).

В Крыму все стремятся на южный берег. Но опытные гиды советуют присмотреться к винодельням западной или центральной частей полуострова. Тут и авторское виноделие в районе Севастополя, и устрицы на западе региона, а сыры - в центральной части.

Сэкономить можно, поехав в Крым компанией в 6-8 человек и заказать маршрут (именно маршрут, не тур) у местных профессионалов, советуют эксперты. Еще один способ - ехать не в сами майские выходные, а сразу после них. Не так много туристов (соответственно, и цены ниже) до конца июня и во второй половине сентября - конце октября.

При самостоятельном путешествии для двоих один день вино-гастрономического тура с проживанием и бензином обойдется минимум в 8 тыс. рублей. А, например, стоимость тура на май с яхтой и визитом на одну из топовых виноделен - на 4 дня и 3 ночи - составит около 80 тыс. рублей (все включено).