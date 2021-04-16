Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму сбережений

Только 17 процентов жителей России откладывают деньги "на черный день". Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис SuperJob. В ходе опроса, который проводился в 405 населенных пунктах, эксперты узнали мнение свыше полутора тысяч человек. Многие из них боятся потерять работу и остаться без денег. Поэтому решили откладывать.

Копят также на квартиру и отдых (19 процентов). Инвестируют или создают вклады 9 процентов опрошенных. Еще столько же откладывают деньги на пенсию. Ремонт является целью накоплений для 12 процентов респондентов. Мало оказалось тех, кто собирает деньги на покупку мебели, гаджетов, одежды, украшений, а также на медицинские или косметологические нужды. Семь процентов опрошенных не смогли сказать, на что они собираются потратить накопленные деньги.

Подчеркивается, что большинство людей откладывает от 10 до 25 процентов своих доходов. Наиболее склонны к накоплениям люди с высшим образованием (41 процент) и люди старшей возрастной группы (43 процента), проживающие в Хабаровске, Красноярске, Саратове, Томске и Кирове. Говоря о финансовой подушке безопасности, опрошенные называют сумму 1,3 миллиона рублей. Именно столько надо, чтобы спать спокойно, пишет газета "Известия".

В ходе другого опроса, который проводился четыре месяца назад, выяснилось, что для 72 процентов россиян 2020 год был тяжелым, и о накоплениях речь вообще не шла.