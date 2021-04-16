Россияне получат аккаунт на портале госуслуг при обращении в госорганы

Учетные записи россиян на портале "Госуслуги" могут начать создавать по умолчанию при обращении граждан в госорганы. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект "Цифровой профиль гражданина", разрабатываемый "Национальной инновационной системой", которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Информацию об этом "РГ" подтвердили в аппарате вице-премьера.

Например, поводом для регистрации на портале "Госуслуги" может служить рождение ребенка или получение паспорта. Одна из целей проекта - увеличение доли зарегистрированных на портале россиян к 2024 до 85%. Проект предусматривает, что процедура регистрации станет автоматической, а идентификация личности при выдаче удостоверения послужит и для регистрации на портале. Каждый гражданин получит аккаунт, который агрегирует все личные документы.

"Проект "Цифровой профиль гражданина", разработанный Минцифры, включает в себя четыре составляющих - оформление учетной записи на "Госуслугах" при рождении или при первом обращении за госуслугами. Регистрация в Единой биометрической системе по желанию пользователя. Мобильное приложение "Госдоки" для хранения цифровых "двойников" документов будет запущено уже в июне 2021 года. Сервис хранения согласий на портале госуслуг уже запущен. Все данные гражданином согласия на доступ к его данным с портала уже хранятся в личном кабинете пользователя", - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вчера на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что за прошлый год аудитория портала "Госуслуги" выросла на 12 млн пользователей, до 77,5 млн человек.