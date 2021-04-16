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16.04.2021 14:30
Рубрика: Спорт

Российские фигуристы лидируют на командном ЧМ в Осаке

Текст: Анна Козина
Сборная России сохраняет лидерство на неофициальном командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Японии.
Фото: AP Photo/Hiro Komae Фото: AP Photo/Hiro Komae
Фото: AP Photo/Hiro Komae
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Синицина - Кацалапов победили в танцах на льду на World Team Trophy

Всего в турнире World Team Trophy принимают участие шесть сборных - Россия, Япония, США, Канада, Италия и Франция. Но борьба за победу и призовые места идет между первыми тремя командами, которые уже неоднократно поднимались на пьедестал. Чаще всего побеждали американцы (4), у японцев два главных приза. На счету наших фигуристов - два "серебра" и одна "бронза". Однако в этом году мы приехали в Осаку в роли фаворитов и пока подтверждаем этот статус, опережая и США, и Японию.

Судьба кубка и общего призового фонда в один миллион долларов решится в субботу, когда с произвольными программами выступят пары и девушки-одиночницы.

Положение сборных после шести видов программы из восьми:

  • 1. Россия - 91 очко
  • 2. США - 83
  • 3. Япония - 78
  • 4. Франция - 56
  • 5. Италия - 53
  • 6. Канада - 42
Спорт Фигурное катание

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