Российские фигуристы лидируют на командном ЧМ в Осаке

Сборная России сохраняет лидерство на неофициальном командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Японии.

Всего в турнире World Team Trophy принимают участие шесть сборных - Россия, Япония, США, Канада, Италия и Франция. Но борьба за победу и призовые места идет между первыми тремя командами, которые уже неоднократно поднимались на пьедестал. Чаще всего побеждали американцы (4), у японцев два главных приза. На счету наших фигуристов - два "серебра" и одна "бронза". Однако в этом году мы приехали в Осаку в роли фаворитов и пока подтверждаем этот статус, опережая и США, и Японию.

Судьба кубка и общего призового фонда в один миллион долларов решится в субботу, когда с произвольными программами выступят пары и девушки-одиночницы.

Положение сборных после шести видов программы из восьми: