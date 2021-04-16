Российские фигуристы лидируют на командном ЧМ в Осаке

Сборная России сохраняет лидерство на неофициальном командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Японии.
Фото: AP Photo/Hiro Komae
Всего в турнире World Team Trophy принимают участие шесть сборных - Россия, Япония, США, Канада, Италия и Франция. Но борьба за победу и призовые места идет между первыми тремя командами, которые уже неоднократно поднимались на пьедестал. Чаще всего побеждали американцы (4), у японцев два главных приза. На счету наших фигуристов - два "серебра" и одна "бронза". Однако в этом году мы приехали в Осаку в роли фаворитов и пока подтверждаем этот статус, опережая и США, и Японию.
Судьба кубка и общего призового фонда в один миллион долларов решится в субботу, когда с произвольными программами выступят пары и девушки-одиночницы.
Положение сборных после шести видов программы из восьми:
- 1. Россия - 91 очко
- 2. США - 83
- 3. Япония - 78
- 4. Франция - 56
- 5. Италия - 53
- 6. Канада - 42