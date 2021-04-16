Российский голкипер Андрей Василевский помог обыграть "Флориду"

Голкипер клуба "Тампа-Бэй" Андрей Василевский помог обыграть "Флориду" - 3:2. Он отразил 36 бросков, а также отметился голевой передачей.

Счет в матче в первом периоде открыли "пантеры". Ворота Андрея Василевского сумел распечатать многоопытный швед Патрик Хернквист. "Молнии" отыгрались во второй 20-минутке. Получивший шайбу от Василевского Алекс Киллорн сумел добраться до ворот соперника и нанести неотразимый бросок.

В третьем периоде Энтони Дюклер вывел "Флориду" вперед, но с передачи российского защитника "молний" Михаила Сергачева Росс Колтон перевел игру в овертайм, где гол защитника Виктора Хедмана принес "Тампа-Бэй" желанную победу. На счету Василевского помимо голевой передачи 36 отраженных бросков из 38.

Надежная игра другого российского голкипера Семена Варламова не спасла его клуб "Нью-Йорк Айлендерс" от поражения в матче против "Бостона" - 1:4. Варламов отразил 41 бросок из 43.

В еще одной встрече "Детройт" переиграл "Чикаго" со счетом 4:1. Форвард "Красных крыльев" Владислав Наместников отметился голевой передачей.