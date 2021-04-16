Новости

Завод по производству ударных беспилотников начали строить под Москвой 07:54
В забайкальском поселке объявили режим ЧС из-за паводка 07:37
Гол Орлова не спас "Вашингтон" от поражения от "Баффало" 07:32
ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка "Нейва" 07:22
Российский голкипер Андрей Василевский помог обыграть "Флориду" 07:17
Зеленский призвал украинцев отдыхать в Турции вместо россиян 07:13
Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" 06:44
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" при вакцинации животных 06:17
США направят часть войск из Афганистана в Индо-Тихоокеанский регион 05:50
Решение по вакцине J&J медрегулятор США примет 23 апреля 05:48
В Приморье 97-летнему ветерану вернули квартиру, захваченную родными 05:32
В здании приморской школы обрушилась стена 05:12
В Якутии белый медведь ушел за 700 километров от берега океана 04:49
Амурский бизнес заплатит 2 млн рублей за героев известного мультика 04:43
НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете 04:42
Названа причина сбоя при стыковке корабля "Прогресс" с МКС в феврале 04:30
В Техасе мужчина открыл стрельбу возле аэропорта 04:17
В Аргентине начались протесты против ужесточения санитарных мер 03:52
Врач-диетолог рассказала о плюсах и минусах березового сока 03:51
В Минпромторге объяснили рост цен на куриные яйца 03:25
Еще в четырех префектурах Японии усилят меры против коронавируса 03:22
Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму сбережений 02:33
Власти Португалии анонсировали новый этап снятия санитарных барьеров 02:28
В Абхазии пообещали не останавливать машины с российскими номерами 01:57
Роспотребнадзор предложил дважды проверять на COVID прибывших из Турции 01:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 07:17
Рубрика: Спорт

Российский голкипер Андрей Василевский помог обыграть "Флориду"

Текст: Максим Домчев

Голкипер клуба "Тампа-Бэй" Андрей Василевский помог обыграть "Флориду" - 3:2. Он отразил 36 бросков, а также отметился голевой передачей.

Фото: AP Photo/Derik Hamilton
Артемий Панарин отличился заброшенной шайбой в матче с "Нью-Джерси"

Счет в матче в первом периоде открыли "пантеры". Ворота Андрея Василевского сумел распечатать многоопытный швед Патрик Хернквист. "Молнии" отыгрались во второй 20-минутке. Получивший шайбу от Василевского Алекс Киллорн сумел добраться до ворот соперника и нанести неотразимый бросок.

В третьем периоде Энтони Дюклер вывел "Флориду" вперед, но с передачи российского защитника "молний" Михаила Сергачева Росс Колтон перевел игру в овертайм, где гол защитника Виктора Хедмана принес "Тампа-Бэй" желанную победу. На счету Василевского помимо голевой передачи 36 отраженных бросков из 38.

Надежная игра другого российского голкипера Семена Варламова не спасла его клуб "Нью-Йорк Айлендерс" от поражения в матче против "Бостона" - 1:4. Варламов отразил 41 бросок из 43.

В еще одной встрече "Детройт" переиграл "Чикаго" со счетом 4:1. Форвард "Красных крыльев" Владислав Наместников отметился голевой передачей.

Спорт Хоккей Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

Главное сегодня

В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка "Нейва"
Роспотребнадзор предложил дважды проверять на COVID прибывших из Турции
Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму сбережений
Сборная России по футболу сыграет с Польшей и Болгарией перед Евро-2020
В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до Олимпиады