Российский рынок информационных технологий вырос на 14% за 2020 год

Рост российского IT-рынка в 2020 году составил 14%. Об этом сообщил Роберт Фариш, вице-президент IDC в России и СНГ.

По его словам, на рост рынка повиляли два фактора. "Расходы российского правительства на цифровые технологии были высокими в течение всего года и обеспечили прочную основу для корпоративного IT-рынка в целом, - заявил Фариш. - Не менее значимым является решение разрешить большинству отраслей работать более или менее без ограничений в течение большей части года, что оказало благотворное влияние на российскую экономику, а значит, и российский рынок IT". Он добавил, что это сильно контрастирует с другими странами Европы.

Большинство крупных IT-компаний зафиксировали солидные результаты в 2020 году. Рынки ПК и корпоративной инфраструктуры (серверы, системы хранения данных и корпоративные сетевые продукты) демонстрировали впечатляющий рост - 31% и 27% в рублевом выражении соответственно. Рынки программного обеспечения и IT-услуг росли также устойчиво - оба, по предварительным данным, выросли на 16% в рублевом выражении.

По текущим наблюдениям IDC, многие компании показывают еще более хорошие результаты в первом квартале 2021 года. "Мы можем сказать с определенной уверенностью, что первый квартал 2021 года был очень сильным в большинстве сегментов IT-рынка, - сообщил Роберт Фариш. - Перспективы на второй квартал также выглядят довольно неплохо - с точки зрения, как массового рынка, так и рынка проектов".

Согласно прогнозам IDC, рост рынка IT продолжится аналогичными темпами в 2021 году.