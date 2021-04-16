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16.04.2021 16:58
Рубрика: Экономика

Ростуризм разъяснил меры поддержки туроператоров

Текст: Евгений Гайва
В соответствии с решением правительства России туроператоры для расчета с туристами получили возможность и в 2021 году воспользоваться средствами фондов персональной ответственности, которые ранее могли использоваться только в случае банкротства, отметили в Ростуризме.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

"По закону, средства из фондов персональной ответственности могли быть использованы только при банкротстве туроператора. Эта мера, наряду с другими инструментами поддержки, как раз была направлена на предотвращение банкротств и стабильность отрасли - чтобы потребитель получил в итоге либо деньги, либо услугу", - отметили в Ростуризме.

Ростуризм согласовывает субсидии туроператорам за вывозные рейсы

Таким образом, туроператоры и в 2021 году получили возможность использовать средства фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за аннулированные зарубежные туры, забронированные до 31 марта 2020 года. Эта мера направлена на предотвращение банкротств и стабильность в туристской отрасли, чтобы потребитель мог получить в итоге либо деньги, либо услугу, отметили в Ростуризме.

Ранее правительством России было принято решение о мерах поддержки туроператоров, которое подразумевает продление мер, введенных в 2020 году. По действующим правилам, туроператоры должны вместо туров, аннулированных в 2020 году из-за пандемии, отправить туристов в равнозначные путешествия до 31 декабря 2021 года. При этом перенос или замена туров происходит по соглашению между туристами и туроператорами. Если же услуга не будет оказана до 31 декабря 2021 года, туркомпания вернет деньги.

Кроме того, изменились правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. Срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение "Турпомощь", увеличивается с двух недель до месяца.

Также правительство продлило действие пониженных ежегодных взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонд персональной ответственности туроператора. Взнос за 2021 году в фонды перечисляется взнос в размере 0,25% общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Взнос должен быть внесен не позднее15 апреля 2022 года.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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