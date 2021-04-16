Сайты-двойники Росреестра стали чаще менять доменные имена

С начала нынешнего года Росреестр добился закрытия 23 сайтов-двойников Росреестра. Об этом рассказал на итоговой коллегии ведомства руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Также прекращено неправомерное использование товарного знака Росреестра в доменных именах и на страницах семи сайтов. Кроме того, ФАС по заявлению Росреестра вынесено предписание в отношении ООО "Яндекс" по факту распространения рекламы об услугах, оказываемых сайтами-двойниками Росреестра.

Сайты-двойники, как правило, предлагают оформить выписки из Единого госреестра недвижимости. При этом нередко заявителям выдают устаревшие сведения или же после получения оплаты вовсе не отправляют сведения.

В прошлом году было заблокировано 40 сайтов-двойников. С начала 2020 года число сайтов-двойников сократилось на 40%, добавили в Росреестре.

Роста числа сайтов-двойников не наблюдается, отмечают в Росреестре. Однако владельцы таких ресурсов стали чаще изменять доменные имена сайтов. "Росреестр проводит комплексную работу по противодействию деятельности сайтов-двойников в целях защиты прав и законных интересов заявителей", - подчеркивают в ведомстве.