Сергею Никоненко - 80. За что мы любим артиста

Новости

Названы победители премии World Press Photo-2021 11:05
Видео: Фанерное здание в приморском парке упало на машины 10:50
В результате стрельбы в Индианаполисе погибли восемь человек 10:50
Россияне получат аккаунт на портале госуслуг при обращении в госорганы 10:47
Оправданного за убийство ямальца отправили в колонию со второй попытки 10:43
В России упростили порядок получения ИНН 10:34
Умер легендарный гитарист Расти Янг 10:32
В Баренцевом море обнаружили погибшую во время войны советскую подлодку 10:27
Мишустин увеличил число лауреатов "Лучшей муниципальной практики" 10:14
Количество ДТП в столице снизилось на четверть 09:59
В Петербурге разработают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки 09:51
В Екатеринбурге такси провалилось в яму с кипятком 09:44
В "Яндекс.Картах" отметили пункты вакцинации против коронавируса 09:26
На острове Русском создадут инжиниринговый космоцентр 09:21
Ночные заморозки вновь вернутся в Москву 09:13
"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет 09:11
Отключать горячую воду в Москве начнут с 11 мая 09:08
На трассе в Югре при лобовом столкновении машин погибли четверо 09:06
В Астрахани у похищенного бизнесмена вымогали 100 млн рублей 09:05
Панарин признан первой звездой дня в НХЛ 09:02
В парке Северного речного вокзала заработает зона отдыха с бассейнами 08:52
В Тюмени пришвартованные речные суда унесло течением из-за ледохода 08:50
Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам 08:47
Названа категория россиян, которым чаще всего отказывают в ипотеке 08:37
В Google показали, как изменился климат на Земле за последние 36 лет 08:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 09:57
Рубрика: Культура

Сергею Никоненко - 80. За что мы любим артиста

Текст: Наталья Лебедева
Замечательному актеру, кинорежиссеру, сценаристу и любимцу зрителей Сергею Никоненко 16 апреля исполняется 80 лет. Это человек удивительный судьбы - он родился за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны, получил имя любимого поэта свой мамы Сергея Есенина, ребенком самостоятельно освоил аккордеон, пошел в театральный кружок, чтобы покорить сердце понравившейся девочки, а потом с первого раза поступил во ВГИК на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой. Еще студентом он получил первую роль в кино и сыграл на театральной сцене Гамлета. Так началась его блестящая актерская карьера. Шутка ли, сыграть в кино и театре более 200 ролей.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В чем же феномен Сергея Никоненко? Как заметила киновед Наталья Басина, "каждый герой Сергея Никоненко - "один из нас", в совокупности же они представляют едва ли не спектр вариаций национального характера и его проявлений в предлагаемых обстоятельствах местной жизни". Зритель безоговорочно верит ему, а сам Сергей Петрович ни разу не дал повод засомневаться в своем актерском таланте. И не важно, была ли это роль, первого, второго или пятого плана. Он всегда одинаково убедителен и естественен.

Фото: Пионер
Алексей Камынин снял авторское кино для массовой аудитории

Во многом его киносудьбу предопределила внешность - русский парень с добрым лицом мог играть только положительных героев или простаков. Но сам Никоненко-то не был простым, поэтому даже самые простые парни у него получались особенными. Первую серьезную роль в кино Сергей Никоненко сыграл в фильме Вилена Азарова "Это случилось в полиции". Его герой, отнюдь не главный, получился настолько ярким и убедительным, что актера выделили и запомнили.

Потом были "Звонят, откройте дверь" Александра Митты, где Никоненко исполнил роль десятиклассника-пионервожатого, мечтающего о комсомольской карьере, "Журналист" Сергея Герасимова, где актер сыграл редактора районной газеты, "Тьма" Глеба Памфилова и роль доблестного лейтенанта полиции. Довелось ему сыграть и своего тезку Сергея Есенина в фильме Сергея Урусевского "Пой песню, поэт…".

И все-таки роли стражей порядка, по мнению зрителей, удавались ему лучше всего. Его актерский батл с Никитой Михалковым в фильме "Инспектор ГАИ" Эльдора Уразбаева, где один - честный инспектор, а второй - ушлый директор автосервиса - в буквальном смысле сразил зрителей.

Фото: Александр Уткин/ РИА Новости
Лидеры киноиндустрии обсудили социальную ответственность фильмов

А потом был ставший легендарным Колобок - полковник Гордеев, возглавлявший следственную группу, в которой блистала умом и недюжинными детективными способностями майор Каменская. "Я очень люблю сериал Юрия Мороза "Каменская", где играл полковника, которого с лихвой наградил внутренней драмой. Это действительно душевное кино с замечательными партнерами", - вспоминал потом актер эту свою работу, растянувшуюся на 12 лет.

В 2000-х Сергей Никоненко много снимался в сериалах. Среди самых заметных - "Пан или пропал", "Ребята из нашего двора", "Родина зовет", "Граф Крестовский", "Гибель империи".

Никоненко-режиссер появился благодаря Василию Шукшину, который посоветовал талантливому актеру поступить на режиссерские курсы ГИТИСа. Сергей Никоненко снял более 15 кинокартин и один сериал. Последняя его режиссерская работа "Охота жить" вышла на экраны в 2014 году.

Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет
ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка "Нейва"
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
Греф оценил последствия от санкций США на госдолг РФ
Завод по производству ударных беспилотников начали строить под Москвой
Московский театр "Современник" празднует 65-летие
Российские кинотеатры покажут номинантов на "Оскар"