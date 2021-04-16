Сергею Никоненко - 80. За что мы любим артиста

Замечательному актеру, кинорежиссеру, сценаристу и любимцу зрителей Сергею Никоненко 16 апреля исполняется 80 лет. Это человек удивительный судьбы - он родился за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны, получил имя любимого поэта свой мамы Сергея Есенина, ребенком самостоятельно освоил аккордеон, пошел в театральный кружок, чтобы покорить сердце понравившейся девочки, а потом с первого раза поступил во ВГИК на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой. Еще студентом он получил первую роль в кино и сыграл на театральной сцене Гамлета. Так началась его блестящая актерская карьера. Шутка ли, сыграть в кино и театре более 200 ролей.

В чем же феномен Сергея Никоненко? Как заметила киновед Наталья Басина, "каждый герой Сергея Никоненко - "один из нас", в совокупности же они представляют едва ли не спектр вариаций национального характера и его проявлений в предлагаемых обстоятельствах местной жизни". Зритель безоговорочно верит ему, а сам Сергей Петрович ни разу не дал повод засомневаться в своем актерском таланте. И не важно, была ли это роль, первого, второго или пятого плана. Он всегда одинаково убедителен и естественен.

Во многом его киносудьбу предопределила внешность - русский парень с добрым лицом мог играть только положительных героев или простаков. Но сам Никоненко-то не был простым, поэтому даже самые простые парни у него получались особенными. Первую серьезную роль в кино Сергей Никоненко сыграл в фильме Вилена Азарова "Это случилось в полиции". Его герой, отнюдь не главный, получился настолько ярким и убедительным, что актера выделили и запомнили.

Потом были "Звонят, откройте дверь" Александра Митты, где Никоненко исполнил роль десятиклассника-пионервожатого, мечтающего о комсомольской карьере, "Журналист" Сергея Герасимова, где актер сыграл редактора районной газеты, "Тьма" Глеба Памфилова и роль доблестного лейтенанта полиции. Довелось ему сыграть и своего тезку Сергея Есенина в фильме Сергея Урусевского "Пой песню, поэт…".

И все-таки роли стражей порядка, по мнению зрителей, удавались ему лучше всего. Его актерский батл с Никитой Михалковым в фильме "Инспектор ГАИ" Эльдора Уразбаева, где один - честный инспектор, а второй - ушлый директор автосервиса - в буквальном смысле сразил зрителей.

А потом был ставший легендарным Колобок - полковник Гордеев, возглавлявший следственную группу, в которой блистала умом и недюжинными детективными способностями майор Каменская. "Я очень люблю сериал Юрия Мороза "Каменская", где играл полковника, которого с лихвой наградил внутренней драмой. Это действительно душевное кино с замечательными партнерами", - вспоминал потом актер эту свою работу, растянувшуюся на 12 лет.

В 2000-х Сергей Никоненко много снимался в сериалах. Среди самых заметных - "Пан или пропал", "Ребята из нашего двора", "Родина зовет", "Граф Крестовский", "Гибель империи".

Никоненко-режиссер появился благодаря Василию Шукшину, который посоветовал талантливому актеру поступить на режиссерские курсы ГИТИСа. Сергей Никоненко снял более 15 кинокартин и один сериал. Последняя его режиссерская работа "Охота жить" вышла на экраны в 2014 году.