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16.04.2021 12:02
Рубрика: Культура

Сериал "Пищеблок" по роману Алексея Иванова выйдет в мае

Текст: Сусанна Альперина

Стала известна дата премьеры сериала "Пищеблок" - экранизации одноименного романа Алексея Иванова. Также к большой премьере выпущен новый ролик проекта со словами-напутствием самого писателя и не только.

Многосерийный фильм от продюсерской компании "Среда" выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD 19 мая. Многие помнят эту дату с советских времен - День рождения пионерской организации. Неплохо придумано - ведь события в сериале как раз происходят в пионерском лагере. Причем, события необычные - перед нами мистическое фэнтези. На майских праздниках - самое время перечитать роман.

В синопсисе фильма, присланном эксклюзивно в редакцию "РГ" - краткое содержание. Лето 1980-го, в Москве в разгаре Олимпиада, а в пионерском лагере "Буревестник" - новая смена. Утренние линейки, страшилки у костра, настоящая дружба и первая любовь. Это все днем, а по ночам здесь происходит необъяснимое. Все больше пионеров начинают вести себя образцово-послушно, но очень опасно. Не станем скрывать - и информация не под запретом - в сериале присутствуют вампиры. После выхода сериала "Вампиры средней полосы", показ которого продолжается в эти дни на видеосервисе Start (вчера вышла шестая серия), наш зритель "разогрет" и подготовлен к теме. 6 мая как раз закончится показ "Вампиров...", и будет время подготовиться к "Пищеблоку".

В главных ролях в этом проекте снялись: Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, Роза Хайруллина, Никита Кологривый, Сергей Гилев, Яна Гладких и другие.

Фото: предоставлено телеканалом ТВ-3
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Режиссер сериала - Святослав Подгаевский ("Пиковая дама: Черный обряд", "Яга. Кошмар темного леса"), оператор - Николай Богачев ("Метод 2", "Псих"). Адаптацией сценария занимался Александр Талал ("Дневной Дозор", "Черная молния").

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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