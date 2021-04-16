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16.04.2021 18:34
Рубрика: Экономика

Шадаев обозначил три приоритета развития "умного города"

Текст: Ирина Алпатова
В развитии городов регионам нужно сосредоточиться на трех приоритетах - развитию платформы обратной связи с жителями, привлечении граждан к выбору объектов для благоустройства и постепенному переводу управления многоквартирными домами в электронный формат. Такие приоритеты обозначил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на форуме "Умный город" в Белгороде.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В декабре во всех регионах появились центры управления регионами (ЦУР) для обратной связи с жителями, что позволило кратно снизить время на решение проблем.

Фото: iStock
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Теперь важно привлекать жителей к распределению бюджетов на благоустройство территорий, считает Шадаев. Жители смогут голосовать, какие дворы благоустраивать, какие дороги ремонтировать, какие парки облагораживать. Пока таких кейсов немного, отметил министр. Однако у темы большой потенциал, и к распределению 10-20% бюджета на некоторые вопросы (например, установку фонарей) можно было бы привлекать жителей.

Также важно переводить управление многоквартирными домами в онлайн. "Даже государственные выборы уже переходят в онлайн, а управление домами по-прежнему осуществляется исключительно на бумаге. Пора двигаться вперед", - сказал Шадаев.

Он отметил, что важно развивать транспорт, оцифровывать медицинские услуги и развивать электронные госуслуги, но сначала стоит сосредоточиться на сервисах обратной связи с жителями городов.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

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