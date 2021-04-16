Шойгу высказался за развитие всестороннего взаимодействия с минобороны Ливии

Москва рассчитывает на возобновление полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами России и Ливии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах c председателем правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой.

"Уверен, что дружественный России ливийский народ преодолеет многолетний кризис, который возник в результате грубого внешнего вмешательства", - сказал Шойгу. Он отметил, что с начала конфликта Россия прилагала серьезные усилия для его политического урегулирования и прекращения боевых действий.

Министр подчеркнул, что отношения между Россией и Ливией имеют большую историю, а визит Абделя Хамида Дбейбы в Москву является первым шагом к восстановлению полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами двух стран.

В свою очередь, председатель правительства национального единства Ливии Абдель Хамид заявил, что Россия исторически поддерживала ливийский народ. Ливию и Россию связывают тесные дружественные связи и взаимное уважение. "Мы хотим придать новый импульс нашему сотрудничеству, навести новые мосты между нашими странами", - сказал Дбейба.

По его словам, в Ливии будет создан новый экономический климат, в котором Россия будет присутствовать как партнер. Дбейба подчеркнул, что ливийское правительство хочет поддержать жизнь в Ливии, поэтому нуждается в поддержке России.