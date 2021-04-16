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16.04.2021 14:37
Рубрика: Власть

Сроки учений ОДКБ могут быть изменены из-за пандемии COVID-19

Текст: Тимофей Борисов
Фото: пресс-служба ОДКБ Фото: пресс-служба ОДКБ
Фото: пресс-служба ОДКБ

Государства-члены ОДКБ проведут крупные учения на территории Таджикистана, но сроки их проведения могут быть скорректированы с учетом пандемии COVID-19. Об этом сегодня шла речь в Объединенном штабе организации.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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"В Объединенном штабе ОДКБ состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с коллективными силами ОДКБ, спланированных к проведению в 2021 году. В ходе переговоров рассмотрены и обсуждены основы замыслов проведения совместных учений, составы аппарата руководства, оперативных групп и привлекаемых контингентов. В ходе переговоров достигнута договоренность, что сроки проведения учений и порядок выполнения мероприятий по их подготовке могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации в государствах - членах ОДКБ", - сообщили в пресс-службе Объединенного штаба организации.

Речь идет о совместных учениях в Центрально-Азиатском регионе, проводимых в рамках "Боевого братства-2021". Это специальные учения с силами разведки "Поиск-2021". Вторые учения - с формированиями тыла "Эшелон-2021", а также совместное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021".

На территории РФ также запланировано совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021".

Власть Безопасность Армия Международные организации ОДКБ

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