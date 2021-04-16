США отказали во въезде на ЧМ лидеру юниорской сборной России по хоккею

Один из лидеров юниорской сборной России Иван Мирошниченко рискует пропустить чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 18 лет, который пройдет в Техасе с 27 апреля по 7 мая. Как сообщает "Чемпионат", американские власти запретили нападающему "Омских ястребов" пересечь границу страны.

По данным источника издания в Федерации хоккея России, об этом говорится в полученном письме. При этом причины такого решение властей не сообщаются. Ранее Мирошниченко уже получал запрет на въезд в Канаду, когда собирался продолжить карьеру в одной из юниорских лиг.

Эту информацию позже подтвердил и сам хоккеист омского клуба. "Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос. Честно, не знаю, есть ли шанс. Даже не знаю, что сказать. Я посмотрел документ, но там без объяснения причин. Там разбираются, может, узнают, в чем проблема. Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это <...> за три дня до выезда такое присылают", - сказал он "Чемпионату".

Мирошниченко был капитаном сборной России на юношеских играх 2020 года в Швейцарии, где команда завоевала золотые медали. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров того турнира.