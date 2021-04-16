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16.04.2021 12:41
Рубрика: Спорт

США отказали во въезде на ЧМ лидеру юниорской сборной России по хоккею

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Один из лидеров юниорской сборной России Иван Мирошниченко рискует пропустить чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 18 лет, который пройдет в Техасе с 27 апреля по 7 мая. Как сообщает "Чемпионат", американские власти запретили нападающему "Омских ястребов" пересечь границу страны.

Фото: Bruce Bennett/POOL PHOTOS-USA TODAY Sports/REUTERS
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По данным источника издания в Федерации хоккея России, об этом говорится в полученном письме. При этом причины такого решение властей не сообщаются. Ранее Мирошниченко уже получал запрет на въезд в Канаду, когда собирался продолжить карьеру в одной из юниорских лиг.

Эту информацию позже подтвердил и сам хоккеист омского клуба. "Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос. Честно, не знаю, есть ли шанс. Даже не знаю, что сказать. Я посмотрел документ, но там без объяснения причин. Там разбираются, может, узнают, в чем проблема. Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это <...> за три дня до выезда такое присылают", - сказал он "Чемпионату".

Мирошниченко был капитаном сборной России на юношеских играх 2020 года в Швейцарии, где команда завоевала золотые медали. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров того турнира.

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