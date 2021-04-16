Стали известны доходы депутатов Госдумы за 2020 год

Депутат уже четвертый раз подряд стал лидером списка. Еще один "единоросс" Леонид Симановский указал 1,5 млрд рублей.
Немало в Госдуме депутатов и с заработком в 2-4 млн за год. На уровне 2 млн показал еще один представитель парламентского большинства Евгений Гришин.
Лидеры фракций продемонстрировали общественности доходы с разницей в несколько раз. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский указал 39 млн рублей, глава КПРФ Геннадий Зюганов - 7,6 млн, руководитель фракции ЕР - 5,7 млн и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов - 5,2 млн рублей.
Что касается вице-спикеров, то Игорь Лебедев (ЛДПР) по итогам 2020 года второй год подряд занял лидирующую позицию по доходам среди коллег в этой должности. Его заработок составил 113,6 млн рублей.
Среди самых известных народных избранников выделяются по доходам за год депутаты-космонавты Светлана Савицкая и Валентина Терешкова - соответственно 16,7 млн рублей и 15,3 млн рублей. А если взять других депутатов, чьи имена на слуху, то писатель Сергей Шаргунов заработал 10,8 млн, актриса Елена Драпеко - более 8 млн рублей, а журналист Оксана Пушкина - 5,6 млн.
В декларациях депутатов указаны не только российские, но и зарубежные объекты недвижимости. Самой популярной в этом смысле страной оказалась Испания - 18 объектов, за ней идет Латвия с девятью объектами. У отдельных депутатов есть недвижимость в Грузии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Болгарии, Беларуси, Италии, Финляндии и на Кипре.
Как ранее сообщалось, председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитался о своих доходах за 2020 год. Спикер заработал более 84 млн рублей. Больше половины он отдал на благотворительность.