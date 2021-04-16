Стали известны доходы депутатов Госдумы за 2020 год

Разброс доходов в опубликованных депутатских декларациях оказался большим - от примерно 2 млн до 2,7 млрд рублей. Наибольший доход по итогам прошлого года задекларировал представитель "Единой России" Григорий Аникеев.

Депутат уже четвертый раз подряд стал лидером списка. Еще один "единоросс" Леонид Симановский указал 1,5 млрд рублей.

Немало в Госдуме депутатов и с заработком в 2-4 млн за год. На уровне 2 млн показал еще один представитель парламентского большинства Евгений Гришин.

Лидеры фракций продемонстрировали общественности доходы с разницей в несколько раз. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский указал 39 млн рублей, глава КПРФ Геннадий Зюганов - 7,6 млн, руководитель фракции ЕР - 5,7 млн и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов - 5,2 млн рублей.

Что касается вице-спикеров, то Игорь Лебедев (ЛДПР) по итогам 2020 года второй год подряд занял лидирующую позицию по доходам среди коллег в этой должности. Его заработок составил 113,6 млн рублей.

Среди самых известных народных избранников выделяются по доходам за год депутаты-космонавты Светлана Савицкая и Валентина Терешкова - соответственно 16,7 млн рублей и 15,3 млн рублей. А если взять других депутатов, чьи имена на слуху, то писатель Сергей Шаргунов заработал 10,8 млн, актриса Елена Драпеко - более 8 млн рублей, а журналист Оксана Пушкина - 5,6 млн.

В декларациях депутатов указаны не только российские, но и зарубежные объекты недвижимости. Самой популярной в этом смысле страной оказалась Испания - 18 объектов, за ней идет Латвия с девятью объектами. У отдельных депутатов есть недвижимость в Грузии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Болгарии, Беларуси, Италии, Финляндии и на Кипре.

Как ранее сообщалось, председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитался о своих доходах за 2020 год. Спикер заработал более 84 млн рублей. Больше половины он отдал на благотворительность.