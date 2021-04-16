Стартует пригласительный этап всероссийской олимпиады школьников

Образовательный центр "Сириус" открыл регистрацию на пригласительный этап всероссийской олимпиады школьников по химии, астрономии, биологии, математике, физике и информатике. Принять участие в нем смогут ученики 3-⁠10-⁠х классов из всех регионов России. Это испытание пройдет дистанционно и будет доступно для ребят со всей страны.

Онлайн-туры пройдут на платформе "Сириуса" с 21 апреля по 25 мая. Они помогут школьникам познакомиться с нестандартными задачами, авторами которых стали сильнейшие педагоги. Для участия ребята могут зарегистрироваться на сайте пригласительного этапа, а в дни туров найти время, перейти по ссылке, которая откроется в личном кабинете, и приступить к решению задач.

В образовательном центре уверяют: олимпиада позволит школьникам заново открыть для себя отдельные предметы, ведь задания предполагают творческие решения: нужны не столько выученные на уроках формулы и факты, сколько сообразительность и нестандартное мышление.

"Дистанционный формат позволит повысить и качество проведения олимпиады, и уровень вовлечения школьников. Пригласительный этап - хороший инструмент для того, чтобы включить их в олимпиадное движение, систему развития талантов "Сириуса", создать условия для реализации себя. Каждый ребенок талантлив, и наша глобальная цель - дать равные возможности всем школьникам страны", - отметила руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Свой результат ребята узнают в течение двух недель после окончания тура. Одновременно "Сириус" выложит на сайт видеоразборы, на которых авторы заданий объяснят решения и разберут типичные ошибки участников. По результатам олимпиады школьники получат рекомендации по своему дальнейшему обучению и развитию, будут приглашены к участию в следующих дистанционных проектах и конкурсных отборах на очные программы.

Попробовать свои силы в олимпиаде смогут и учителя. Для них создана отдельная форма регистрации. Педагоги смогут решать задания за разные классы. При этом высокие баллы учителей на пригласительном этапе могут стать дополнительным преимуществом при отборе на программы повышения квалификации Образовательного центра "Сириус".

"Решать задачи олимпиады можно на любом устройстве и из любого места: в школе, дома, даже на улице, - отметил заместитель руководителя Фонда "Талант и успех" Алексей Горбачев. - Одновременно с открытием регистрации на пригласительный этап мы направляем предложение главам всех субъектов организовать в сентябре школьный этап всероссийской олимпиады в каждой школе в таком же формате. Региональные центры выявления и поддержки одаренных детей, создаваемые в регионах России по модели "Сириуса", могут использовать результаты соревнования для приглашения участников на свои образовательные программы и мероприятия".

Напомним, осенью 2020 года в режиме апробации при поддержке Минпросвещения и Рособрнадзора на технологической платформе "Сириус.Курсы" прошел школьный этап в семи регионах России: Воронежской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тюменской областях, Республике Дагестан, городе Севастополе. В нем участвовали 464 тысячи школьников из более 4 тысяч школ. Тур охватил 92% образовательных организаций этих регионов. В следующем учебном году возможность проводить олимпиаду вместе с "Сириусом" появится у всех регионов России.

Справка "РГ"

Всероссийская олимпиада школьников - крупнейшее интеллектуальное соревнование, в котором ежегодно принимают участие более 6 млн школьников. Олимпиада проводится в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный) по 24 предметам. Призеры и победители заключительного этапа имеют право поступления в вузы на направления, соответствующие профилю олимпиады, без вступительных испытаний.