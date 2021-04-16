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16.04.2021 17:37
Рубрика: Экономика

Сведения о жилье появятся в личных кабинетах портала госуслуг

Текст: Марина Трубилина

На портале госуслуг появятся сведения о недвижимости пользователя. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на итоговой коллегии Росреестра.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В третьем квартале нынешнего года планируется запустить возможность доступа пользователя к сведениям о его имуществе через личный кабинет портала госуслуг, рассказал Шадаев. Это будет онлайн-обращение к системе Росреестра - в тот момент, когда пользователь открывает вкладку об имуществе, эти данные автоматически будут подгружаться из системы Росреестра.

В четвертом квартале все виды выписок Росреестра должны будут предоставляться на портале Госуслуг практически онлайн (менее, чем за 20 секунд), рассказал Шадаев. Чтобы не приходилось ждать несколько дней, пока такая выписка будет оформлена.

В ближайшие месяцы - уже во втором квартале - предполагается упростить порядок получения выписок Росреестра. Сейчас для этого требуется усиленная цифровая подпись. "Я надеюсь, нам удастся договориться с коллегами, законодатели поддержат, чтобы мы усиленную цифровую подпись отменили. Достаточно было простой электронной подписи с подтвержденной учетной записью портала госуслуг", - сказал он.

Кроме того, к концу года через портал госуслуг предполагается запустить систему уведомлений о регистрации недвижимости или приостановке регистрации.

Экономика Недвижимость Государственные интернет-услуги

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