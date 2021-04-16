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16 апреля 2021 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 15 апреля 2021 года № 247 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 14.04.2021) следующее изменение:

в абзаце первом пункта 1 слова ", с 15 апреля 2021 г. по 30 апреля 2021 г." заменить словами ", с 15 апреля 2021 г. по 28 апреля 2021 г., с 29 апреля 2021 г. по 30 апреля 2021 г.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 апреля 2021 г.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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