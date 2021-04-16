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16.04.2021 19:12
Рубрика: Культура

Текст Манижи "Русская женщина" номинирован на премию "Евровидения"

Текст: Александр Алексеев
Стихи для песни Манижи для "Евровидения" организаторы номинировали на престижную международную премию Eurostory Award. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
За несколько дней песня "Русская женщина" собрала три миллиона просмотров на официальном канале конкурса "Евровидение" в YouTube. Фото: Предоставлено Первым каналом За несколько дней песня "Русская женщина" собрала три миллиона просмотров на официальном канале конкурса "Евровидение" в YouTube. Фото: Предоставлено Первым каналом
За несколько дней песня "Русская женщина" собрала три миллиона просмотров на официальном канале конкурса "Евровидение" в YouTube. Фото: Предоставлено Первым каналом
Фото: youtube.com
Клип Манижи Russian Woman установил рекорд на "Евровидении"

Это премия вручается с 2016 года, и артисты из России ее пока не получали. Награда Eurostory (то есть "Европейская история") вручается лучшему, по мнению жюри, тексту песни, написанной для конкурса. А из всех участников в short list ежегодно попадают только пятеро.

При этом, у Манижи действительно много шансов на то, чтобы выиграть. Ведь несмотря на то, что у певицы немало и критиков (причем, в России их больше, чем в Европе), песня Russian Woman действительно хороша.

В ней есть юмор, самоирония, а при этом никаких обид в чей-либо адрес, кроме самой себя. И вдоволь юмора, лексических находок, смелости и ритмического куража. И "Русская женщина" точно попадает под определение "европейская история"…

Да и строчка "Встала и пошла" уже стала очередным мемом.

Кстати

На конкурсе 2019 года премия досталась Италии. В прошлом году она не вручалась из-за пандемии в Европе.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021"

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