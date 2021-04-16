Текст Манижи "Русская женщина" номинирован на премию "Евровидения"

За несколько дней песня "Русская женщина" собрала три миллиона просмотров на официальном канале конкурса "Евровидение" в YouTube. Фото: Предоставлено Первым каналом

Это премия вручается с 2016 года, и артисты из России ее пока не получали. Награда Eurostory (то есть "Европейская история") вручается лучшему, по мнению жюри, тексту песни, написанной для конкурса. А из всех участников в short list ежегодно попадают только пятеро.

При этом, у Манижи действительно много шансов на то, чтобы выиграть. Ведь несмотря на то, что у певицы немало и критиков (причем, в России их больше, чем в Европе), песня Russian Woman действительно хороша.

В ней есть юмор, самоирония, а при этом никаких обид в чей-либо адрес, кроме самой себя. И вдоволь юмора, лексических находок, смелости и ритмического куража. И "Русская женщина" точно попадает под определение "европейская история"…

Да и строчка "Встала и пошла" уже стала очередным мемом.

Кстати

На конкурсе 2019 года премия досталась Италии. В прошлом году она не вручалась из-за пандемии в Европе.