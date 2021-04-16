Новости

Кремль: Нарушений в Донбассе стало меньше, но успокаиваться рано 14:09
Песков: Решение об участии Путина в саммите по климату еще не принято 14:03
Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в МИД России 14:02
Экспортеры смогут выставить товар сразу на 78 маркетплейсах 14:00
На портале "Активный гражданин" появился раздел для детей 13:57
Медведев призвал "ЕР" наращивать работу в интернете и на улицах 13:57
В Кремле призвали Меркель и Макрона повлиять на прекращение огня в Донбассе 13:52
В столице назвали победителей конкурса молодых педагогов 13:50
Песков: Россия и Украина могут регулярно обсуждать оперативные вопросы 13:45
Песков рассказал о самочувствии Путина после второй прививки от коронавируса 13:44
Более 80 дел возбуждено в РФ за заражение коронавирусом по неосторожности 13:44
Решение о замене гимну РФ на Олимпиаде в Токио могут принять 21 апреля 13:37
У российской фигуристки Синициной порвалось платье во время выступления 13:36
Медведев рассказал о критике в свой адрес во время работы премьером 13:29
Захвативший заложников в тбилисском банке мужчина задержан 13:29
В субботу, 17 апреля, столичные дороги помоют с шампунем 13:24
Вышел трейлер сериала про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" 13:22
Россия передала США последнюю партию двигателей РД-180 13:18
Вооруженный человек удерживает заложника в Банке Грузии в Тбилиси 13:18
Курс евро снизился более чем на полтора рубля 13:00
В Подмосковье пять часов тушили вызванный поджогом травы пожар 12:59
Шойгу высказался за развитие всестороннего взаимодействия с минобороны Ливии 12:54
Жительница Череповца перевела мошенникам 5 миллионов рублей 12:50
Посол Великобритании покинула МИД РФ 12:45
США отказали во въезде на ЧМ лидеру юниорской сборной России по хоккею 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 13:36
Рубрика: Спорт

У российской фигуристки Синициной порвалось платье во время выступления

Текст: Анна Козина

Российские танцоры, чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира в Осаке и упрочили лидерство сборной России в общем зачете, были безупречны с технической точки зрения. Однако во время проката случился форс-мажор другого характера. У партнерши разошлось платье - разъехалась молния на левом боку.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Синицина - Кацалапов победили в танцах на льду на World Team Trophy

Фигуристы продолжили выступление как ни в чем не бывало. Спортсмены и их тренер Александр Жулин также не стали акцентировать внимание на проблемы с костюмом после выступления. На оценках пары это тоже не отразилось.

Однако правилами Международного союза конькобежцев (ISU) предусмотрены штрафы за излишнюю откровенность костюма или падение элементов костюма на лед (тут речь идет о стразах, перьях и т.д.).

Что касается излишней откровенности, то в российской истории невольный стриптиз на чемпионате Европы-2009 в Хельсинки показала Екатерина Рублева, выступавшая в танцах на льду с Иваном Шефером. Во время проката обязательного танца на платье Екатерины оторвалась лямка, лиф пополз вниз и обнажил грудь фигуристки.

Уже в современной эре, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, топ расстегнулся у француженки Габриэлы Пападакис. А ведь с партнером Гийомом Сизероном они были претендентами на "золото" Игр в танцах на льду. Этот инцидент с костюмом в том числе повлиял на оценки судей. Французы стали вторыми.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Посол Великобритании в России прибыла в МИД РФ
Собянин: Глобальное закрытие Москвы из-за пандемии не рассматривалось
За сутки в России подтверждено 8 995 случаев COVID-19 в 84 регионах
"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет
МОК одобрил дизайн формы сборной России на Олимпиаде в Токио
Сборная России по футболу сыграет с Польшей и Болгарией перед Евро-2020
В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до Олимпиады