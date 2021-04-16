У российской фигуристки Синициной порвалось платье во время выступления

Российские танцоры, чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые выиграли произвольную программу на командном чемпионате мира в Осаке и упрочили лидерство сборной России в общем зачете, были безупречны с технической точки зрения. Однако во время проката случился форс-мажор другого характера. У партнерши разошлось платье - разъехалась молния на левом боку.

Фигуристы продолжили выступление как ни в чем не бывало. Спортсмены и их тренер Александр Жулин также не стали акцентировать внимание на проблемы с костюмом после выступления. На оценках пары это тоже не отразилось.

Однако правилами Международного союза конькобежцев (ISU) предусмотрены штрафы за излишнюю откровенность костюма или падение элементов костюма на лед (тут речь идет о стразах, перьях и т.д.).

Что касается излишней откровенности, то в российской истории невольный стриптиз на чемпионате Европы-2009 в Хельсинки показала Екатерина Рублева, выступавшая в танцах на льду с Иваном Шефером. Во время проката обязательного танца на платье Екатерины оторвалась лямка, лиф пополз вниз и обнажил грудь фигуристки.

Уже в современной эре, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, топ расстегнулся у француженки Габриэлы Пападакис. А ведь с партнером Гийомом Сизероном они были претендентами на "золото" Игр в танцах на льду. Этот инцидент с костюмом в том числе повлиял на оценки судей. Французы стали вторыми.