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16.04.2021 18:01
Рубрика: Общество

Ученые предложили необычное средство от коронавируса

Текст: Василий Кошкин
Фото: Dinesh Valke / wikipedia Фото: Dinesh Valke / wikipedia
Фото: Dinesh Valke / wikipedia

Бразильские ученые выяснили, что куркумин (природный алкалоид, который содержится в корне куркумы) может использоваться как средство против коронавируса. Исследование опубликовано в журнале Biomedicine and Pharmacotherapy.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Куркумин давно известен как противовоспалительное, противоопухолевое, антиоксидантное и противовирусное средство. Это связано со способностью алкалоида подавлять вирусные ферменты, а также модулировать воспалительные процессы, вызванные инфекцией. В ряде исследований отмечается, что куркумин подавляет вирусную протеазу эффективнее других натуральных продуктов и может применяться для купирования вирусов гепатита С, иммунодефицита человека (ВИЧ), Эпштейна-Барра и гриппа А.

"Куркумин становится многообещающим препаратом для использования в качестве противовирусного средства из-за его широкого спектра действия, низкой токсичности и потенциального фармакологического механизма против SARS-CoV-2", - говорится в исследовании бразильских ученых.

Эксперты отмечают, что при использовании куркумина существует проблема: он плохо растворяется в воде, а в кислых и щелочных средах крайне нестабилен - при пероральном приеме он быстро разлагается и выводится через кишечник и печень.

Авторы исследования считают, что решить проблему способны наноструктурированные системы доставки куркумина, в которых в качестве носителей используются наноэмульсии, наногели, мицеллы, наночастицы и липосомы. Они позволяют предотвратить метаболический распад алкалоида и повышают его растворимость.

"На рынке доступны, по крайней мере, три нанотехнологических продукта на основе куркумина в форме полимерных наночастиц, липосом и наномицел", - отметили авторы исследования, призвав как можно быстрее приступить к клиническим испытаниям этих препаратов против нового коронавируса.

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