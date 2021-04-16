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16.04.2021 15:04
Рубрика: Происшествия

В Башкирии осудили мужчину, зарезавшего жену в детском саду

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

49-летний житель Уфимского района признан виновным в убийстве своей бывшей супруги, работавшей в детском саду. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

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Убийство вызвало большой резонанс, так как был совершено прямо на месте работы женщины - в детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района. Произошло преступление днем 17 ноября 2020 года. По данным регионального управления СК, мужчина в тот день был пьян и пришел на работу к бывшей супруге, чтобы выяснить отношения. Сообщается, что он убил ее на почве ревности, несколько раз ударив ножом, и попытался скрыться с места преступления. Но его задержал учитель физкультуры местной школы, расположенной в одном здании с детским садом. Женщину не успели спасти: она умерла в карете скорой помощи.

Как уточнили в СК, дети в момент совершения преступления находились в других помещениях школы и детсада.

В ходе следствия выяснилось, что в сентябре 2020 года обвиняемый угрожал своей бывшей жене убийством, держа в руках нож. В итоге ему предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса "Угроза убийством" и "Убийство".

Обвиняемый признал свою вину и попросил прощения у родственников потерпевшей.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на год. Кроме того, подсудимый должен будет выплатить родственникам своей жертвы в счет компенсации морального вреда миллион рублей.

Происшествия Правосудие Суд

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