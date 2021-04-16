В Google показали, как изменился климат на Земле за последние 36 лет

Компания Google запустила новый сервис, позволяющий пользователям увидеть, как менялась Земля 1984 по 2020 год. Соответствующая возможность появилась в Google Earth, сообщает The Verge.

Функция получила название Timelaps. По мнению представителей Google, она является "демонстрацией того, как человечество разрушает свой дом". Например, пользователь может выбрать интересующее его место и одну из доступных веб-экскурсий, посвященных сокращению лесных массивов, потеплению, добыче полезных ископаемых, росту городов и "хрупкой красоте Земли".

Компания рассказала, что для создания такой хронологии были использованы более 24 миллионов спутниковых снимков в период с 1984 по 2020 год.