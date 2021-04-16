В Ираке нашли спрятанный боевиками тайник с золотом и валютой

В иракском городе Мосул военные обнаружили в развалинах обрушенного от обстрелов дома тайник боевиков "ИГ" (запрещена в РФ - прим.ред), передает ТАСС со ссылкой на местный новостной ресурс "Шафак ньюс". И там, к удивлению силовиков, были найдены деньги и драгоценности, отнятые боевиками у местных жителей и хранившиеся в "казначействе".

Сообщается, что было найдено 1,59 млн американских долларов, 17,5 млн иракских динаров (около 12 тыс. долларов США), 15 кг серебра в виде заготовок для монет, которые террористы чеканили и использовали на подконтрольных им территориях. Кроме того, там обнаружено почти полкилограмма уже отчеканенных золотых монет, а также 17,5 кг серебряных слитков и небольшое количество других неустановленных пока металлов.

Как уточнили военные, информацию о тайнике они получили от осведомителей, которые сообщили о примерном месте дислокации "казначейства" боевиков в Мосуле.