В Кремле призвали Меркель и Макрона повлиять на прекращение огня в Донбассе

В Кремле рассчитают на то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон смогут убедить украинского лидера Владимира Зеленского прекратить провокации в Донбассе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время конференц-колла с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня", - заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.