В мае в Геленджике пройдет открытие сезона по триатлону «IRONSTAR»

20-22 мая в Геленджике Краснодарского края пройдут первые в наступающем летнем сезоне массовые соревнования по триатлону. Это олимпийский вид спорта, включающий в себя три совершенно разноплановые дисциплины - плавание на открытой воде, велогонку и бег. Часто старты по триатлону называют соперничеством "железных людей". Организация подобных мероприятий, особенно на любительском уровне, когда в борьбу друг с другом и с самим собой вступают множество спортсменов различных уровней подготовки и возрастных категорий - дело весьма хлопотное и сложное.

Корреспондент "РГ" побеседовал с генеральным директором и партнером компании "IRONSTAR", председателем Комиссии по развитию любительского триатлона Федерации триатлона России Андреем Кавуном.

В представленном "IRONSTAR" календаре соревнований на 2021 год с их обширной географией от Калининграда до Юга России - очень много стартов различных категорий сложности и правил допуска участников. Давайте разберемся - что к чему…

Андреев Кавун: Все наши мероприятия соответствуют правилам вида спорта триатлон, которые утверждены Министерством спорта РФ и разработаны Федерацией триатлона России, которую относительно недавно возглавила Ксения Шойгу. Необходимо понимать, что есть старты для профессионалов с начислением соответствующих рейтинговых очков, и есть массовые соревнования любителей. По сути, в Геленджике пройдет трехдневный фестиваль триатлона, где соберутся атлеты различного уровня. Здесь дисциплины "Ironstar 113", "Ironstar Sprint" для любителей и "Триатлон - средняя дистанция" входят в календарь для профи, действуют официальные правила Международного и Европейского Союза триатлона - ITU и ETU. И кстати, с ITU и ETU у нас хорошие, налаженные партнерские и деловые отношения. Так, в 2019 году чемпионат Европы по триатлону на дистанции sprint впервые в истории прошел на территории нашей страны, в Казани. По качеству организации турнира ETU в том сезоне признала его лучшим среди двух с половиной сотен остальных официальных европейских стартов.

Что касается конкретно любительского, массового направления. Как вообще устроена заявочная система, существуют ли призовые для участников?

Андрей Кавун: На нашем сайте "iron-star.com" для каждого отдельного старта существует регистрационная система, где идет заполнение вакансий по так называемым "слотам". Здесь желающим соревноваться нужно проявлять расторопность, ибо популярность вида спорта и отдельных его дисциплин в последнее время выросла настолько, что "слоты" расхватываются моментально, словно горячие пирожки. К примеру, при всем обширном графике предстоящего в Геленджике триатлонного фестиваля слотов для участников на момент нашего с вами разговора не осталось. Хотя программу мы постарались сделать максимально плотной и насыщенной. Здесь и старты "Starkids 2021" для детей до 12 лет, и велогонка "Bikestar" в такой экзотической для большинства участников локации, как территория аэропорта Геленджик, и многое-многое другое. Тем не менее, при всем разнообразии соревнований свободных "слотов" уже почти нет. Мы были бы только рады увеличить число участников, но сами понимаете, сейчас действуют ограничения, да и вообще, существуют определенные пределы - количество участников должно соответствовать ёмкости локации.

Чем объяснить столь бешеную популярность ваших мероприятий, этот колоссальный ажиотаж?

Андрей Кавун: Данный вопрос перекликается со второй частью предыдущего. Вот вы спрашивали о призовых для любителей. Надо понимать, что главный приз для участника в таком сложном физически и энергозатратном виде спорта, как триатлон - преодоление самого себя. Любой, кто завершил дистанцию, может считать себя победителем, героем. Поэтому как таковых призовых денег для массовых, любительских стартов у нас нет, но мы вручаем , награды, медали, кубки, призы от партнеров и спонсоров. Никто не остается обделенным. А что касается призовых для состязаний профессионалов, то здесь премиальный фонд на российских соревнованиях, входящих в суперсерию, обеспечивает Федерация триатлона России.На международных стартах - принимающая сторона. Так, во время чемпионата Европы-2019 в Казани призовой фонд был полностью обеспечен Министерством спорта Республики Татарстан.

Как выстроены отношения между "IRONSTAR" и Федерацией триатлона России?

Андрей Кавун: С приходом на пост главы ФТР Ксении Шойгу они вышли на новый качественный уровень, хотя и ранее были весьма плодотворными. У нас действует договор о сотрудничестве, касающийся разных направлений совместной деятельности. Здесь и разработка регламента безопасности соревнований, реклама стартов для широкого круга поклонников вида спорта, многое другое. В качестве организатора соревнований "IRONSTAR" является одним из главных партнером национальной федерации.

Весной под эгидой "IRONSTAR" - уже упоминавшиеся старты в Геленджике, осенью - в Сочи. Все это Краснодарский край. Вообще, власти такого благодатного, курортного региона, заинтересованы в проведении соревнований по триатлону?

Андрей Кавун: Безусловно. И показывают свою заинтересованность не на словах, а прежде всего на деле. Без нашего плотного контакта с краевым минспорта, которое с лета прошлого года возглавляет Алексей Чернов, у нас возникло бы множество трудностей. Отношение к триатлону, как любительскому, так и профессиональному, здесь самое позитивное и конструктивное. Организация инфраструктуры стартов со всеми нюансами обеспечения безопасности, создание условий для спортсменов и болельщиков - все это без компетентной помощи местных властей нам одним не потянуть. Администрация города оперативно включилась в совместную работу и это огромнейший вклад в подготовку мероприятия. Надеюсь и уверен, что праздник триатлона в Геленджике пройдет на ура и задаст позитивный тон всему летнему сезону нашего вида спорта в России. Отдельно хотел бы отметить нашего флагманского партнера в городе Геленджик среди отелей - ПРИМОРЬЕ GRAND HOTEL RESORT. Команда курорта приложила невероятные усилия, чтобы наше мероприятие состоялось. Уверен, без их инициативы большой триатлон не пришел бы в город Геленджик.

СПРАВКА "РГ"

ОСНОВНЫЕ ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРИАТЛОНУ

Олимпийский формат: плавание 1500 м, велогонка 40 км, бег 10 км.

"SPRINT": плавание 750 м, велогонка 20 км, бег 5 км.

"IRONSTAR 1/8": плавание 500 м, велогонка 22 км, бег 5 км.

"IRONSTAR 1/4": плавание 1000 м, велогонка 45 км, бег 10 км.

"IRONSTAR 113": плавание 1930 м (1,2 мили), велогонка 90 км, бег 21,1 км.

"IRONSTAR 226": плавание 3860 м (2,4 мили), велогонка 180 км, бег 42,2 км.

В соревнованиях можно принимать участие в индивидуальном формате и эстафетном.