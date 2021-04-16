В правительстве создан штаб по анализу роста цен на жилье

Штаб по анализу роста цен на жилье поручил создать вице-премьер Марат Хуснуллин. В него войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы.

Подорожание жилья происходит из-за нескольких факторов, отметил Хуснуллин. Это и рост цен на стройматериалы, и нехватка рабочей силы, и льготная ипотека, и коронавирус, и переход на проектное финансирование. По стройматериалам ситуация непростая, отметил он, это может привести еще и к росту цен по госконтрактам. "То же самое и с рабочей силой: я посещаю много регионов и везде мне говорят о том, что людей не хватает", - сказал Хуснуллин на совещании по росту цен на жилье. Он попросил ФАС собрать детальную информацию по всем регионам, чтобы иметь объективную картину по всей стране.

В целом рынок жилищного строительства достаточно конкурентный и случаи картельных сговоров встречаются нечасто, отметил руководитель ФАС Максим Шаскольский. Тем не менее антимонопольная служба проведет детальную проверку, чтобы определить все причины роста цен на жилье.