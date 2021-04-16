В результате стрельбы в Индианаполисе погибли восемь человек

На юго-западе Индианаполиса в США, штат Индиана, в комплексе почтовой компании FedEx произошла стрельба. Погибли восемь человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает телеканал Fox59 со ссылкой на полицию города.

Стрелок покончил с собой.

В настоящее время подробности произошедшего выясняются. Трагедия произошла 15 апреля в 23:00 по местному времени (07:00 16 апреля мск).

Это уже третий случай стрельбы в общественных местах в США за нынешний апрель. Так, 12 апреля неизвестный ранил четырех человек, в том числе девочку-подростка в Сиэтле, штат Вашингтон. 3 апреля инцидент со стрельбой произошел возле бара в Таскалусе, штат Алабама - там двое мужчин в ходе ссоры с группой людей открыли стрельбу, ранены пять человек.

Всего же с начала года в США зафиксированы более 15 случаев стрельбы в общественных местах, в ходе которых были ранены или погибли люди.