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16.04.2021 10:50
Рубрика: В мире

В результате стрельбы в Индианаполисе погибли восемь человек

Текст: Константин Волков

На юго-западе Индианаполиса в США, штат Индиана, в комплексе почтовой компании FedEx произошла стрельба. Погибли восемь человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает телеканал Fox59 со ссылкой на полицию города.

В Техасе мужчина открыл стрельбу возле аэропорта

Стрелок покончил с собой.

В настоящее время подробности произошедшего выясняются. Трагедия произошла 15 апреля в 23:00 по местному времени (07:00 16 апреля мск).

Это уже третий случай стрельбы в общественных местах в США за нынешний апрель. Так, 12 апреля неизвестный ранил четырех человек, в том числе девочку-подростка в Сиэтле, штат Вашингтон. 3 апреля инцидент со стрельбой произошел возле бара в Таскалусе, штат Алабама - там двое мужчин в ходе ссоры с группой людей открыли стрельбу, ранены пять человек.

Всего же с начала года в США зафиксированы более 15 случаев стрельбы в общественных местах, в ходе которых были ранены или погибли люди.

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