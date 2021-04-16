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16.04.2021 17:52
Рубрика: Общество

В России насчитали 1749 объектов накопленного вреда

Текст: Алексей Дуэль

По данным предварительной инвентаризации в России есть 1749 объектов накопленного вреда, которые надо ликвидировать, а занятые ими земли - рекультивировать. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов во время рабочей поездки в Тульскую область.

Глава Минприроды: Отходы надо рассматривать как сырьевую базу

"По результатам только предварительной инвентаризации мы насчитали 1749 таких объектов на территории нашей страны, - сказал министр. - Дальше нам предстоит оценить их воздействие на здоровье человека, это будем делать совместно с Роспотребнадзором, соответствующее поручение президента уже есть".

По итогам оценки будет определена приоритетность проведения работ и обеспечено финансирование ликвидации первоочередных объектов, добавил Александр Козлов.

Ликвидация объектов накопленного вреда за счёт федерального бюджета предусмотрена нацпроектом "Экология".

Общество Экология

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