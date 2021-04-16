В России упростили порядок получения ИНН

В России упростили процедуру постановки физических лиц на учет в налоговых органах. Теперь получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) можно за один день.

Как сообщает Федеральная налоговая служба, теперь подать электронное заявление можно через специальный сервис. Приглашение посетить налоговый орган для получения свидетельства пользователю сервиса направляется уже на следующий день.

При личном обращении за ИНН в налоговую инспекцию срок постановки на учет и выдачи свидетельства не превышает пяти дней, напомнили в ФНС.